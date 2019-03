ZTE stellt Blade V10 Smartphone mit 32 Megapixel 'Smart Selfie'-KI-Technologie und Octa-Core-Prozessor vor

Finanztrends Video zu



Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -32 Megapixel Kamera mit KI 'Smart Selfie'Ein Schlüsselmerkmal des neuen Blade V10 ist seinelichtempfindliche, verbesserte KI-Frontkamera mit 32 Megapixeln undder fortschrittlichen, mit künstlicher Intelligenz befähigten 'SmartSelfie'-Technologie. Die KI-Technologie kommt zum Einsatz, um Selfiesanzupassen und zu perfektionieren, die mit der hochauflösenden32-MP-Kamera gemacht wurden, so dass qualitativ hochwertige Fotosentstehen, auf denen, auch bei nur Hintergrundbeleuchtung oderschwach ausgeleuchtetem Umfeld, kein Detail verloren geht. DerNachfolger des Blade V9, das bereits über eine Lowlight-Kameraverfügt, erzielt klarere und weichere Bilder bei selbst schlechtenLichtverhältnissen.Das ZTE Blade V10 nutzt KI-befähigte Scene-Recognition-Technologieund kann im Vorschaumodus mehr als 300 Schauplätze und Umfelderbestimmen, um die entsprechende Kameratechnologie intelligentanzupassen und das beste Ergebnis zu erzielen. Das Smartphone istaußerdem mit einer 16-MP-Dual-Kamera mit künstlicher Intelligenzausgerüstet, um bei schlechten Lichtverhältnissen aufgenommeneMomentaufnahmen zu optimieren.Kurven-Design und Waterdrop-ScreenDas ZTE Blade V10 t zeichnet sich durch ein extrem kompaktes,einzigartiges, leicht gebogenes Design aus. Das mit einem nahezurandlosen Waterdrop-Notch-Display und verborgenen Sensorenkonzipierte Gerät lässt sich leicht mit einer Hand bedienen. DasSmartphone besticht durch eine keramikähnliche Haptik, die durch einmehrlagiges Keramikschichtverfahren und Präzisionsformwerkzeugeerzielt wird. Der Gerätekörper mit einer Screen-to-Body-Ratio von90,3% kann mit seinem 6,3" Full Density-Bildschirm mit 2280 x 1080FHD+ und 400PPI ein besonders immersives Display-Erlebnis bieten.Octa-Core-Prozessor und KI-BeschleunigungDas ZTE Blade V10 ist mit dem neuesten Android P Systemausgestattet und nutzt MiFavor9.0 UIund den überlegenen,leistungsstarken Octa-Core-Prozessor, der ein anwenderfreundlicheresungebremstes Verbrauchererlebnis liefert. Eine mit künstlicherIntelligenz (KI) befähigte Beschleunigungs-Engine der neuenGeneration optimiert zusätzlich die Benutzerfreundlichkeit undBereitstellung von Funktionen wie KI-Sprachassistent,KI-Gesichtserkennung, KI-Bilderkennung, KI-Spieleassistent undKI-befähigtem intelligenten Energiesparmodus.Octa-Core 2,1GHzPlattformOS Android PMaße 158 x 75,8 x 7,8mm6,3' FHD + WaterdropDisplay NotchHauptkamera: 16M AF +Kamera 5MFF; Frontkamera: 32MFF3200mAh (üblicherBatterie Wert),3100 mAh (Messwert)USB-C,Schnittstellen 3,5mm-Kopfhöreranschluss,Micro SD-Slot?4FF+4FF/T)3GB +32GB / 4GB+64 GBSpeicherFarbe Schwarz, blau, grünGPS, WiFi 2,4G/5G 802.11Funktionen a/b/g/n/ac, BT 4.2,Beschleunigungsmesser,Proximity, Ambient Light,Gyroskop, Kompass,Fingerabdruck, VoLTEInformationen zu ZTEZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen,mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber,Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. DasUnternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängigeInnovationen für hervorragende und hochwertige Produkte imKonvergenzbereich der Telekommunikations- undInformationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhennotiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) undliefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehnProzent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielteine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zurEntwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das derCorporate Social Responsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, istZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationenfinden Sie unter www.zte.com.cn.Pressekontakt:Pressekontakte: Margaret Ma ZTE Corporation Tel: +86 755 26775189E-Mail: ma.gaili@zte.com.cnFoto - https://mma.prnewswire.com/media/826199/ZTE_blade_v10.jpgOriginal-Content von: ZTEWelink Technology Co., LTD., übermittelt durch news aktuell