ZTE steigert Halbjahresgewinn um 29,8 %, angetrieben durch Umsatzzuwachs im Mobilnetz- und Gerätesegment

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation (0763.HK /000063.SZ), ein führender internationaler Anbieter vonTechnologielösungen für das mobile Internet für Telekommunikation,Unternehmen und Verbraucher, hat im ersten Halbjahr einenNettogewinnzuwachs von 29,8 % ausgewiesen, befeuert durch steigendeVerkäufe bei Mobilnetzlösungen und Smartphones.Laut dem heute veröffentlichten Ergebnis von ZTE machte dieNettogewinnbeteiligung der Stammaktionäre des börsennotiertenUnternehmens in den ersten sechs Monaten einen Sprung auf 2,29Milliarden RMB. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie stieg auf 0,55RMB. Der Umsatz erhöhte sich im ersten Halbjahr um 13,1 % auf 54,01Milliarden RMB.Die F&E-Ausgaben von ZTE erhöhten sich im ersten Halbjahr auf 6,68Milliarden RMB (12,4 % des Umsatzes). Damit erhöhen sich dieF&E-Ausgaben des Unternehmens in den vergangenen 12 Monaten auf über10 Milliarden RMB. Investiert wird primär in Innovationen bei 5G, IoTund Cloud Computing, um die eigene Wettbewerbsposition zu schärfen.Im März 2017 rangierte das Unternehmen auf Platz 1 der aktuellen, vonder World Intellectual Property Organization (WIPO, Weltorganisationfür geistiges Eigentum) veröffentlichten Jahresliste fürPatentanmeldungen, was den verstärkten Fokus des Unternehmens aufForschung und Entwicklung von Technologien der nächsten Generationwiderspiegelt.Im Mobilnetzsegment, das 59,9 % des Umsatzes ausmacht,intensiviert ZTE weiter seine Investitionen in 5G-Technologien,einschließlich Funk- und 5G-Bearer-Netze. Als führender Anbieter von5G-Technologien sieht sich das Unternehmen in der Pflicht,Netzbetreibern bei der Modernisierung auf die neuestenNetzinnovationen und der reibungslosen Umstellung von 4.5G-Netzen zuhelfen. Damit soll die laufende Digitalisierung von Mobilnetzen aufglobaler Ebene vorangetrieben werden.Bei Funknetzwerken wurde das LTE-Portfolio von ZTE im aktuellenBericht von GlobalData als Einziges mit 'Leader' ausgezeichnet. Dankseiner unermüdlichen Innovationsarbeit und Vorreiterschaft bei 4G-und 5G-Technologien konnte das Unternehmen auf globalen Märktennachhaltige Erfolge erzielen. Bislang wurden weltweit mehr als 60Pre5G-Netze sowie 240 SDN- und NFV-Netze implementiert.Bei drahtgebundenen Netzen kann ZTE auf Durchbrüche beiNetzvirtualisierung, 100G-Glasfaserübertragung und optischenZugangsfeldern der nächste Generation verweisen. ZTE ist im Bereichder Fest- und Bearer-Netze umfangreiche Partnerschaften mitNetzbetreibern aus Deutschland, Spanien, Japan, Russland, Thailandund China eingegangen. Auf diese Weise werden globale Netzbetreiber,Regierungen und Unternehmen bei der Transformation ihrer Netze undder Erzielung von Nutzenvorteilen unterstützt.Im ersten Halbjahr 2017 erzielte ZTE beim Verkaufselbstentwickelter Chips im Jahresvergleich ein Wachstum von 41,7Prozent. Im ersten Halbjahr wurden führende internationaleNetzbetreiber mit ZTEs Pre5G Multimode-Software-Baseband-Chipsbeliefert. Die IoT-Chips des Unternehmens wurdenInteroperabilitätsprüfungen mit verschiedenen Anbietern unterzogen.ZTE leistet Pionierarbeit beim VR-Broadcasting in groß angelegtensozialen Aktivitäten und hat als erster BranchenvertreterMaaP-basierte Lösungen eingeführt. RCS-Interoperabilitätsprüfungenmit den drei großen Telekommunikationsnetzbetreibern in China werdenvorangetrieben, um die kommerzielle Implementierung von RCS in Chinazu beschleunigen. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit uSmartAIeine intelligente Roboterlösung vorgestellt.Im Verbrauchersegment konnte ZTE sowohl seinen Betriebsertrag alsauch seinen Bruttogewinn steigern. Das Unternehmen vertreibt seineHandsets in 160 Ländern und Regionen. ZTE belegt auf demUS-Smartphonemarkt den vierten Platz und liegt in Ländern wieAustralien, Deutschland, Kanada und Spanien unter den fünfbedeutendsten Marktteilnehmern. Im ersten Halbjahr konnte ZTE bei denTerminal-STB-Verkäufen im Jahresvergleich ein Wachstum von 15 %erzielen, was den Jahresumsatz von 2016 übertrifft.2017 hat ZTE seinen Inlandsgeschäftsbereich "Enterprise Business"aufgelegt, der den Schwerpunkt auf Schienenverkehr, Finanzwesen undöffentlichen Sektor legt. Auf dem heimischen Markt für integrierteKommunikation im Schienenverkehr liegt das Unternehmen weiterhin aufdem ersten Platz.Das Unternehmen wird seine Investitionen in Schlüsseltechnologienund wichtige Märkte weiter ausbauen und gleichzeitig die BereicheCompliance-Management und interne Kontrolle sowie sein Engagement fürMitarbeiter und Aktionäre intensivieren. Im April wurden mehr als2.000 Mitarbeiter mit Aktienoptionen belohnt.Mit Blick in die Zukunft will das Unternehmen bei 5G-Technologienweiterhin Pionierarbeit leisten und bei Standardisierung, technischerPerspektive und Kommerzialisierung eine Vorreiterrolle übernehmen.Die Investitionen in Schlüsseltechnologien wie 5G-Funk- und-Bearer-Netze sollen nachhaltig gestärkt und der Fokus aufSchlüsselmärkte und -kunden gelegt werden.Informationen zu ZTEZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen,mobilen Geräten und Unternehmenstechnologielösungen für Verbraucher,Mobilfunkbetreiber, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. ImRahmen seiner Strategie hat sich ZTE dem Anspruch verpflichtet,Kunden integrierte durchgängige Innovationen mit Spitzenleistungenund Mehrwert im Rahmen der Verschmelzung zwischen demTelekommunikationsbereich und Informationstechnologiesektorbereitzustellen. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel: 0763.HK / A-Aktienkürzel: 000063.SZ) und liefertProdukte und Dienstleistungen an über 500 Netzbetreiber in mehr als160 Ländern. ZTE investiert zehn Prozent seines Jahresumsatzes inForschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einerReihe von Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. AlsUnternehmen, das der sozialen Unternehmensverantwortung großeBedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied der UN-Initiative GlobalCompact.