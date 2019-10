ZTE präsentiert den ersten 5G-Slicing Store in Europa

Wien (ots/PRNewswire) - Die ZTE Corporation(https://www.zte.com.cn/global/) (0763.HK / 000063.SZ), führenderinternationaler Anbieter von Telekommunikations-, Unternehmens- undVerbrauchertechnologie-Lösungen für das mobile Internet, gab heuteihre Partnerschaft mit dem Netzbetreiber Hutchison Drei Austriabekannt, um den allerersten Slicing Store in Europa zu präsentieren.Damit verfügen die beiden Partner über den ersten end-to-endNetwork-Slicing-Betrieb in der Branche.Im 5G-Slicing Store können Privat- oder Unternehmenskunden dievordefinierte Slice-Vorlage auswählen und die SLA (Service-Parameter)entsprechend den Eigenschaften des Benutzers oder den individuellenBranchenanforderungen einstellen. Nach der Anmeldung der Nutzer im5G-Slicing Store können sie Services mit verschiedenen Parametern wiegarantierte Bandbreite, maximale Latenzzeiten usw. wählen.Anschließend kann das spezifisch konfigurierte Service zum Check-Outin den Warenkorb gelegt werden und mit Abschluss der Zahlung nachWunsch sofort aktiviert werden. Wenn die Anzahl der Benutzer steigtoder die KPI-Performance sinkt, kann das System seine Ressourcenautomatisch anpassen, um die KPIs zu halten. Diese Slicing-Lösungkann in vertikalen Industrien umfangreich verwendet werden, umunterschiedliche Anforderungen zu erfüllen und das SLA(Service-Anforderung) unabhängig von der Art der industriellenAnforderung sicherzustellen.Diese innovative Lösung kann die Kommerzialisierung von 5G-Slicingbeschleunigen und den Betreibern helfen, in einer Vielzahl vonvertikalen Märkten Erfolge zu erzielen. Durch die Offenlegung derpersonalisierten Slices an vertikale Branchen können Betreiber voneinem einzelnen B2C-Betrieb zu einem diversifizierten Slice-Betriebfür B2B, B2B2C und B2B2B übergehen. Dadurch wird eine tiefgreifendeIntegration zwischen 5G und vertikalen Industrien ermöglicht und der5G-Nutzbereich stimuliert, indem die Netzanforderungen jedervertikalen Branche individuell erfüllt werden können.Die 5G-Slicing Store-Lösung lädt vertikale Branchen ein, sich ander Orchestrierung und dem Lifecycle-Management des Network-Slice zubeteiligen. Basierend auf der Orchestrierung und Offenlegung vonFunktionen für vertikale Industrien bietet diese LösungSLA-Personalisierung, Echtzeit-KPI-Monitoring, verbesserte Ladung undLifecycle-Management von Netzen. Die weitreichenden Vorteile dieserLösung können den Kommerzialisierungsprozess von 5G erheblichfördern, vertikalen Branchen helfen, Gesamtbetriebskosten zu senken -und die end-to-end-Benutzerfreundlichkeit verbessern.ZTE ist ein Anbieter von fortschrittlichenTelekommunikationssystemen, mobilen Geräten undUnternehmens-Technologielösungen für Verbraucher, Betreiber,Unternehmen und Kunden des öffentlichen Sektors. Als Teil derStrategie von ZTE, wurde das Ziel festgelegt, Kunden integrierteend-to-end Innovationen anzubieten, um angesichts desZusammenwachsens der Branchen Telekommunikation undInformationstechnologie Spitzenleistungen und einen erheblichenMehrwert zu liefern. ZTE ist an den Börsen von Hongkong und Shenzhennotiert und verkauft seine Produkte und Dienstleistungen in mehr als160 Ländern weltweit.ZTE hat bisher 25 kommerzielle 5G-Verträge in wichtigen 5G-Märktenwie Europa, dem Asiatisch-Pazifischen Raum und MEA (Mittlerer Ostenund Afrika) abgeschlossen. ZTE investiert 10 Prozent seinesJahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und hältFührungspositionen in internationalenStandardisierungsorganisationen.Über ZTE AustriaWien als Drehscheibe für Osteuropa: Der chinesischeTechnologiekonzern ZTE Corporation, ein führender Entwickler,Hersteller und Anbieter von Telekommunikationsgeräten undNetzwerklösungen, bedient seit 2009 von seinem österreichischenStandort aus mehr als 20 Mobilfunkbetreiber in der Region - Tendenzsteigend. Zu den größten Kunden gehören inländischeTelekommunikationsunternehmen wie Telekom Austria, Magenta Telekomund Hutchison Drei Austria. Österreich zählt zu den wichtigstenStandorten der ZTE Corporation und fungiert gleichzeitig als lokalerHub für Osteuropa.Rückfragen & Kontakt:Michaela SchoberZTE Austria GmbH+43 1 2122239 M:+43 664 801 68 18E-mail: michaela.schober@zte.com.cnOriginal-Content von: ZTEWelink Technology Co., LTD., übermittelt durch news aktuell