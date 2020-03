ZTE präsentiert am 23. März 2020 das neue Smartphone Axon 11 5G

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein international führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet, hat heute die China-Premiere seines neuen 5G-Smartphones ZTE Axon 11 für den 23. März bekannt gegeben. Das ZTE Axon 11 unterstützt den SA- und NSA-Modus (Stand Alone- und Non-Stand Alone-Modus) und bietet innovative Funktionen für Videoaufnahme und -produktion. Mit vielen technologischen Vorzügen bietet es den Verbrauchern in der 5G-Ära ein außergewöhnliches 5G-Erlebnis.2019 stellte ZTE mit dem Axon 10 Pro 5G sein erstes Flaggschiff-Smartphone für 5G vor, das in mehr als 10 Ländern international verkauft wird. Das ZTE Axon 10 Pro 5G war das erste 5G-Smartphone, das in Nordeuropa, dem Nahen Osten und China erhältlich war.Gemeinsam mit dem führenden japanischen Netzbetreiber SoftBank brachte ZTE das ZTE Axon 10 Pro 5G auf den japanischen High-End-Markt. SoftBank ist der erste japanische Netzbetreiber, der die Bereitstellung von 5G-Services für lokale Konsumenten angekündigt hat. Die 5G-Services werden zunächst in einigen ausgewählten Regionen gestartet und dann schrittweise auf Großstädte wie Tokio, Osaka und Nagoya ausgeweitet. Mit dem ZTE Axon 10 Pro 5G können die Verbraucher 5G-Services in bislang einmaliger Qualität genießen. Dazu zählen unter anderem AR, VR, Free Viewpoint Reality (FR) und ein berauschend schnelles Gaming-Erlebnis.ZTE kooperiert mit mehr als 30 globalen Netzbetreibern bei der Entwicklung eines breiten Portfolios an 5G-Endgeräten, um die vielfältigen Anforderungen von Netzbetreibern, Unternehmensanwendern und Verbrauchern in verschiedenen Serviceszenarien zu erfüllen.Weltweit hat ZTE hat 46 5G-Handelsverträge geschlossen (darunter China, Europa, Asien-Pazifik, der Nahe Osten und weitere wichtige 5G-Märkte) und mit mehr als 70 internationalen Netzbetreibern in enger Zusammenarbeit 5G-Projekte realisiert.Über ZTEZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Endverbraucher, Netzbetreiber, Unternehmen sowie Anwender im öffentlichen Sektor. Das Unternehmen bietet seinen Kunden integrierte End-to-End-Innovationen und liefert exzellente Leistungen mit Mehrwert für die immer enger zusammenwachsenden Sektoren Telekommunikation und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert. Seine Produkte und Services werden an über 500 Betreiber in mehr als 160 Ländern verkauft. Zehn Prozent seines Jahresumsatzes investiert ZTE in Forschung und Entwicklung und beteiligt sich zudem als führender Akteur in einer Reihe von Branchenorganisationen zur Entwicklung internationaler Standards. ZTE bekennt sich im Rahmen seiner CSR-Strategie zur sozialen Verantwortung von Unternehmen und ist Mitglied im UN-Netzwerk Global Compact. Weitere Informationen zum Unternehmen gibt es unter http://www.zte.com.cn/ .Pressekontakt ZTE ZTE Deutschland GmbH Susanne Baumann Fritz-Vomfelde-Str. 26-30 40547 Düsseldorf Tel. +49 163 8199405 E-Mail: susanne.baumann@zte.com.cnPresseagentur ZTE LEWIS Communications Lisa Brandes/Ann-Christin Schiller Johannstraße 1 40476 Düsseldorf Tel. +49 (0) 2118824 7637 E-Mail: ZTEGermany@teamlewis.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122374/4552242 OTS: ZTEWelink Technology Co., LTD.Original-Content von: ZTEWelink Technology Co., LTD., übermittelt durch news aktuell