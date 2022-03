ZTE kündigt die 4. Generation der 5G FWA & MBB Familie an und leitet damit eine neue Ära der 5G-Interkonnektivität ein

Weitere Suchergebnisse zu "MBB":

Shenzhen, China, 2. März 2022 (ots/PRNewswire) -Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein bedeutender internationaler Anbieter von Telekommunikations-, Unternehmens- und Verbrauchertechnologielösungen für das mobile Internet, gab heute bekannt, dass seine 5G FWA & MBB Serie weltweit den Meilenstein von einer Million Auslieferungen erreicht hat, und stellte auf dem Mobile World Congress 2022 (MWC 2022) offiziell die 4. Generation der ZTE 5G FWA & MBB Familie vor. Die Serien, zu denen die 5G CPE MC888 Serie für den Innenbereich, die 5G CPE MC889 Serie für den Außenbereich und die neue Generation des tragbaren 5G MiFi MU5120 gehören, wurden allgemein für Innen-, Außen- und Reiseszenarien entwickelt und verwenden die weltweit führenden Snapdragon® X65 und X62 5G Modem-RF Plattformen.In der 5G-Ära hat sich ZTE stets dafür eingesetzt, den Nutzern auf der ganzen Welt vielfältige 5G-Datenterminalszenarien zu bieten. Im Jahr 2019 brachte ZTE mit dem MC801 sein erstes 5G-CPE-Produkt auf den Markt. 2020 und 2021 folgten die 5G CPE Produkte der 2. und 3. Generation für den Innenbereich. Die neuen Serien der FWA & MBB Familie wurden auf der Grundlage der vorherigen Generationen weiter verbessert und aufgerüstet und ermöglichen vielfältige 5G-Datenterminalszenarien, die sich unter anderem für den privaten Gebrauch, zu Hause, auf Reisen und im Büro eignen.Die MC888-Serie für Innenraumszenarien umfasst zwei Modelle, MC888 und MC888 Ultra. Letzteres ist mit der Qualcomm® Fixed Wireless Access Platform Gen 2 mit Snapdragon® X65 5G Modem-RF Platform und den neuesten technischen Standards Wi-Fi 6E mit einer Spitzenrate von 6000Mbps ausgestattet und unterstützt vollständig die technischen Standards mmWave-Sub6 NR CA und 3GPP R16. Es verwendet die intelligente Antennengruppe 3.0 mit einem Antennengewinn von 10 dBi, die einen stabilen und umfassenden 5G-Signalempfang auch bei schwachen Signalen ermöglicht. Dennoch leitet der MC888 Ultra die Wärme kontinuierlich ab, indem er eine durchgehende Selbstbelüftungstechnologie und ein von oben nach unten durchlässiges Luftkanaldesign einsetzt. Dadurch wird ein extrem langer und stabiler Hochgeschwindigkeitsbetrieb auch unter hohen Leistungsanforderungen gewährleistet. Bemerkenswerterweise unterstützt der MC888 Ultra auch die One-Touch-NFC-Verbindung, so dass sich NFC-fähige Android-Smartphones durch eine einzige Berührung mit diesen Routern verbinden können, ohne lästige Passwörter eingeben zu müssen.Das Standardmodell MC888 mit der Qualcomm X62-Plattform, die Wi-Fi 6 mit einer Spitzenrate von 3600 Mbps unterstützt, kann von bis zu 32 Benutzern gleichzeitig genutzt werden. Dieses Modell verwendet die gleiche Antennentechnologie wie das MC888 Ultra, und die eingebaute High-Gain-Antenne sorgt für einen starken Signalempfang für den Benutzer.Für den Außeneinsatz hat ZTE als weltweit führendes Kommunikationsunternehmen das MC889 und das MC889 Pro auf den Markt gebracht, die mit mmWave-, Sub-6 5G- und 4G LTE-Netzwerken kompatibel sind. Sie wurden entwickelt, um die Probleme der geringen Durchdringungsleistung von mmWave- und Sub-6-Netzwerksignalen zu beheben, die höhere Anforderungen an Temperatur, Umgebung und Signalempfangskapazität stellen. Die Serie ist nach IP67 und IP65 staub- und wasserdicht und kann bei Temperaturen zwischen minus 40 und 60 Grad Celsius betrieben werden, was sie zu einem echten Allwetter-CPE-Produkt für den Außenbereich macht. Der MC889 Pro verwendet die Super-Gain-Antennentechnologie mit 11 dBi, die den Signalempfang für Endgerätebenutzer erheblich verbessert.Auf der Grundlage von 5G-CPE für den Innen- und Außenbereich hat ZTE auch ein neues tragbares 5G-MiFi-Produkt MU5120 entwickelt, auf das 32 Geräte gleichzeitig und stabil zugreifen können. Das Gerät verwendet die Qualcomm Fixed Wireless Access Platform Gen 2 mit Snapdragon X62 5G Modem-RF Platform und das Wi-Fi 6 Schema mit geringem Stromverbrauch und verfügt über einen 10000 mAh Akku mit einer Betriebsdauer von über 16 Stunden. Darüber hinaus unterstützt das MU5120 auch 18 W Reverse Fast Charging und die One-Touch-NFC-Funktion, die den Nutzern ein noch funktionaleres praktisches Erlebnis bietet.Neben den fünf genannten neuen Produkten kündigte ZTE auf dem MWC 2022 auch das MC888 Flaggschiff an, das erste Wi-Fi7 5G CPE mit den stärksten Konfigurationen weltweit, das die beste Erfahrung in der Branche bieten wird und im 4. Quartal dieses Jahres auf dem Markt erhältlich sein wird.Darüber hinaus präsentierte ZTE auch die hervorragende Kommunikationsleistung des Unternehmens. Mit dem neuen Qualcomm SD X65 Chip hat der 5G mmWave CPE der neuen Generation die Übertragungsrate von leistungsstarken 5G mmWave CPE auf mehr als 10 Gbps verbessert, wodurch die drahtlose Übertragungsrate von Endgeräten die von Computerhardware übertrifft. Der neue CPE wird Dual Link zwischen Sub-6G und mmWave unterstützen. Durch neue Wärmeleit- und Wärmeableitungsmaterialien, Time-Sharing-CA-Technologie und einen mikrokontrollierten Leistungsalgorithmus der neuen Generation werden eine stärkere Wärmeableitung und Signalabdeckung realisiert. Die Verwendung ist in Bereichen wie Big Data, IoT und dem IoV möglich.„Qualcomm Technologies und ZTE arbeiten seit vielen Jahren bei der Entwicklung mobiler Breitbandprodukte zusammen. Einige der leistungsfähigsten 5G-Lösungen von ZTE sind Fixed Wireless Access CPEs für Haushalte und Büros, die auf der Qualcomm Fixed Wireless Access Platform Gen 1 basieren", sagte Gautam Sheoran, Vice President, Product Management, Qualcomm Technologies, Inc. „Ich gratuliere ZTE zur Vorstellung der nächsten Generation von 5G CPE-Produkten für den Innen- und Außenbereich sowie von Mobilgeräten, die auf der Qualcomm Fixed Wireless Access Platform Gen 2 mit Snapdragon X65 und X62 5G Modem-RF-Plattformen basieren. Wir freuen uns darauf, ZTE dabei zu unterstützen, mit seiner neuen Produktgeneration mehr Haushalte und Büros mit optimierter Leistung, Abdeckung und Benutzererfahrung zu versorgen."„Basierend auf dem ‚1+2+N' Full-Scenario-Smart-Ökosystem schaffen die Mobilgeräte von ZTE nach und nach einen Full-Scenario-Smart-Lifestyle und haben inzwischen den größten 5G-CPE-Weltmarktanteil. Für das Internet of Everything (IOE) kann die Integration von ‚1+2+N' in allen Szenarien nicht ohne die Unterstützung von ‚5G +' durch 5G MBB-Geräte erreicht werden", sagte Luo Wei, Vizepräsident der ZTE Corporation, GM of Product Center, ZTE Devices. „Die 4. Generation der ZTE 5G FWA & MBB Familie wird Unternehmen und Verbrauchern weltweit durch bemerkenswerte technologische Innovationen ein innovatives 5G-Erlebnis bieten, das das technologische Leben in Zukunft zugänglicher machen wird. "Über ZTEZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cnPressekontakt:Margarete MaZTE CorporationTel.: +86755 26775189E-Mail: ma.gaili@zte.com.cnOriginal-Content von: ZTE Corporation, übermittelt durch news aktuell