ZTE hat 25 kommerzielle Verträge im Bereich 5G abgeschlossen

Das Unternehmen engagiert sich in 5G-Partnerschaften mit über 60Netzbetreibern auf der ganzen WeltShenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die ZTE Corporation (0763.HK /000063.SZ), ein führender Anbieter von Telekommunikations-,Enterprise- und Consumer-Technologielösungen für das mobile Internet,gab heute bekannt, dass das Unternehmen weltweit 25 kommerzielleVerträge zu 5G abgeschlossen hat und bereits 5G-Partnerschaften mitüber 60 Netzbetreibern auf der ganzen Welt eingegangen ist.Angetrieben durch Innovation hat ZTE 5G zu seiner zentralenEntwicklungsstrategie gemacht. ZTE zählt zu den wichtigsten Akteurenund leistet einen wesentlichen Beitrag zur globalen Erforschung undStandardisierung der 5G-Technologie. Nach Angaben von IPlytics, dasMarket Intelligence Tools zur Analyse von Technologietrends,Marktentwicklungen und der Wettbewerbsposition von Unternehmenbereitstellt, hat ZTE zum 15. Juni 1.424 Patentfamilienfür 3GPP 5GSEPs (Standard Essential Patents) und Patentanmeldungen beimEuropäischen Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI)eingereichtt und rangiert in dieser Patentfamilie unter den Top 3weltweit.ZTE hat über 3.500 5G-Patente angemeldet, und mehr als 30ZTE-Experten nehmen Schlüsselpositionen in internationalenStandardisierungsorganisationen ein. Sie haben dort über 45.000wissenschaftliche Arbeiten vorgelegt, darunter mehr als 7.000Vorschläge für internationale Standards zu 5G NR/NexGenCore.ZTE engagiert sich mit seinen umfassenden, durchgängigkonzipierten 5G-Produkten und Lösungskompetenzen und seiner reichenErfahrung im Netzaufbau vollumfänglich für die Einführungkommerzieller 5G-Netze. Das Unternehmen hält einen technologischenVorsprung und arbeitet mit vor- und nachgelagerten Partnern in dergesamten Branche zusammen, um den kommerziellen Einsatz von 5Gvoranzutreiben.Im Bereich Mobilfunk-Zugangstechnik hat ZTE mit seiner komplettenSerie von kommerziellen 5G-AAU-Produkten volle Spektrum- undAnwendungsabdeckung für alle 5G-Szenarien erreicht, was den schnellenAufbau von 5G-Netzen durch NSA (non-stand alone)&SA(stand alone)Dual-Mode-5G-Basisstationen, UBR-Multimode-Basisstationen,Spektrum-Sharing, UniSite-Lösungen und andere vereinfachteHardwareausrüstungen für den Access-Bereichermöglicht. Die ITBBU-Plattform mit extrem hoher Kapazität unterstützt die Konvergenzund Entwicklung von Multimode-Netzen mit minimaler Konnektivität.In Bezug auf das Kernnetz unterstützt das von ZTE erstmalseingeführte kommerzielle 5G-Common Core vollständige2G/3G/4G/5G/Fixed-Konvergenz und vollen Zugang sowie 3GPP R15 SA undNSA, und senkt die Investitionskosten für die Netzbetreiber um 40%.Im Bereich 5G-Transportnetz sind ZTEs 5G-FlexhaulEnd-to-End-Produkte für den kommerziellen Einsatz bereit, wobeibereits mit der groß angelegten Implementierung begonnen wurde. DiePerformance in Bezug auf extrem niedrige Latenzzeiten ist derKonkurrenz weit voraus, die technischen Spezifikationen fürultra-hochgenaue Zeitsynchronisation entsprechen vollständig den3GPP-Anforderungen und kommen der Definition eines Netzes mit"perfekter Synchronisation" nahe. Mithilfe von Multi-DimensionalShaping-Technologie und FEC der nächsten Generation lässt sich dieÜbertragungsdistanz von über 100G um 30% erhöhen, was eineBereitstellung über 100G-Netze deutlich erleichtert und dieUpgrade-Kosten signifikant reduziert.Im Endgerätebereich hat ZTE mit mehr als 20 Netzbetreibern auf derganzen Welt bei der Entwicklung von 5G-Endgeräten zusammengearbeitet.ZTEs 5G-Terminal-Lösungen umfassen 5G-Smartphones, 5G-Router für denAußenbereich, 5G-Router für den Innenbereich, mobile Hotspots für 5G,5G-Datenterminals, und weitere serialisierte und vielgestaltige5G-Terminalprodukte. Darüber hinaus bietet ZTE verschiedenen Branchenmaßgeschneiderte modulare 5G-Lösungen an. ZTE hatte sein erstesFlaggschiff 5G-Smartphone, das Axon 10 Pro, auf dem Mobile WorldCongress in Barcelona (Spanien) im Februar 2019 vorgestellt und damitdie Führung bei der Vermarktung von 5G-Handys übernommen. Die5G-Edition des ZTE Axon 10 Pro wurde im ersten Halbjahr 2019sukzessive in China, Deutschland, den Vereinigten ArabischenEmiraten, Finnland, Österreich und weiteren Ländern eingeführt, inFinnland und den Vereinigten Arabischen Emiraten hat der Verkauf desSmartphones bereits offiziell begonnen.ZTE hilft Netzbetreibern, ideale 5G-Netze auf der Grundlage einesdreigliedrigen Konzepts aufzubauen, das folgende Prinzipienkombiniert: "In der Einfachheit liegt die Größe" (Greatness Lies inSimplicity), "Schnelligkeit ist unschlagbar" (Swiftness IsInvincible), und "Agiere dynamisch" (Act Dynamically). Der Prozessdes Netzaufbaus fußt auf den vier Grundrechenarten Addition,Subtraktion, Multiplikation und Division:- Subtraktion nimmt Bezug auf "In der Einfachheit liegt die Größe"und heißt, ein minimalistisches Netz zu erstellen, mitvereinheitlichtem Network Control Layer und rationalisiertemHardware-Equipment für die Zugriffsschicht, und die gemeinsameNutzung von Hardware-Ressourcen zu erreichen.- Addition heißt, den "Intelligenzquotienten" oder "IQ" des Netzes zuerhöhen, um es intelligenter zu machen und die Konkurrenzfähigkeitdes Netzwerk-Equipments zu verbessern.- Division bezieht sich auf Szenarien-Unterteilung und den Einsatzder Slicing-Technologie zur Segmentierung des physischen Netzes inmehrere virtuelle Mobilfunknetze, die eine variable Zahl vonvertikalen Kunden gleichzeitig versorgen können. Das Verfahrenermöglicht die Wiederverwendung von Netzen, senkt die Ausgaben fürNetzaufbau, Betrieb und Wartung, reduziert dabei zugleich die mitder Erprobung von Anwendungen verbundenen Kosten und erhöht dieOnline-Geschwindigkeit.- Multiplikation ist als vervielfachend und erweiternd zu verstehen,vor allem in Bezug auf das 5G-Netz, das über viele Vertikalenhinweg "multipliziert" werden kann und 5G-Steuerung, 5G-UAV, AR/VRund andere Fähigkeiten bereitstellt. Die technologische Aggregationdient als Mittel zur ganzheitlichen Zusammenführung von Branchenund verwandelt das Wirtschaftsgut einer Branche inWertschöpfungsobjekte für ihre IT- und Kommunikationsnetze, waseine Entwicklung auslöst, die das Geschäftsmodell für jede dervertikalen Branchen revolutioniert.Angesichts der starken Nachfrage nach 5G-Anwendungen und derveränderten geschäftlichen Kooperationsmodelle der 5G-Welt haben ZTEund seine Partner gemeinsam eine Vielzahl von Sondierungsprojekten zu5G-Anwendungen in der Industrie durchgeführt, einebranchenübergreifende Integration und Entwicklung gefördert und sichfür die Einführung von intelligenten Häfen, intelligenter Industrie,intelligenter Sicherheit und weiteren Branchenanwendungen starkgemacht, um gemeinsam ein gesundes und vollständiges industriellesÖkosystem aufzubauen.ZTE hat bereits mit Netzbetreibern und Partnernzusammengearbeitet, um Modelle für die industrielle Anwendung von 5G+in mehr als 15 vertikalen Industrien zu entwickeln, und unterhälteine strategische Zusammenarbeit mit nahezu 200 Partnern innerhalbdes Ökosystems, um die digitale Transformation der Branche zufördern.Informationen zu ZTEZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen,mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber,Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. DasUnternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängigeInnovationen für hervorragende und hochwertige Produkte imKonvergenzbereich der Telekommunikations- undInformationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhennotiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) undliefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehnProzent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielteine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zurEntwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das derCorporate Social Responsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, istZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationenfinden Sie unter www.zte.com.cn.Pressekontakt:Margrete MaTel: +86-755-26775189Mobil: +86-13641437743E-Mail: ma.gaili@zte.com.cnOriginal-Content von: ZTEWelink Technology Co., LTD., übermittelt durch news aktuell