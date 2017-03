ZTE demonstriert erfolgreich branchenweit erste kommerziell verfügbare Carrier DevOps-Plattform

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation (0763.HK /000063.SZ), ein bedeutender internationaler Anbieter vonTelekommunikations-, Unternehmens- undVerbraucher-Technologielösungen für das mobile Internet, gab heutebekannt, dass das Unternehmen auf dem Mobile World Congress (MWC)2017 in Barcelona erfolgreich die erste kommerziell verfügbareCarrier DevOps-Plattform gestartet hat. Die Demonstration basiertegänzlich auf dem DevOps-Workflow, illustrierte dieDevOps-Betriebsumgebung und machte die Vorteile von Network Slicingauf DevOps für Kunden deutlich.ZTE hatte sein branchenführendes Cloud Works (Carrier DevOps)erstmalig 2016 im Rahmen des MWC in Barcelona angekündigt. Die Lösungist nun, ein Jahr später, auf der diesjährigen Expo für dieKommerzialisierung bereit - ein Indikator für das hoheInnovationstempo. Die ZTE Cloud Works-Lösung, die auf Basis vonoffenen Virtual Network Function (VNF) Micro-Service-Komponenten,DevOps-Tools und Docker-Technologie eingesetzt wird, bietet agileEntwicklung, kontinuierliche Integration und die kontinuierlicheBereitstellung von Dienstleistungen für Betreiber oder Partner. Siehilft den Betreibern, eine an Szenarien orientierteBenutzersegmentierung zu erreichen, und ermöglicht On-Demandfunktionale Anpassung und schnelle Leistungsfreigabe.Das auf Carrier DevOps basierende Network Slicing von ZTE verfügtnicht nur über Second-Class Elasticity, Minute-Level-Deployment undWizard-basiertes Dev Design, sondern bietet auch eine durchgängigeSlicing-Lifecycle-Ansicht, KI-gesteuerten Ops-Einsatz und einWartungsumfeld, das sowohl Netzwerkerstellung als auch Betrieb undWartung (O&M) deutlich effizienter macht.ZTEs Cloud Works-Lösung erhielt im November 2016 den von TelecomAsia vergebenen NFV Innovation of the Year-Award, was die innovativenFähigkeiten des Unternehmens und seine Führungsposition in derCloudifizierung demonstriert. Als Pionier auf dem Feld globaleCloud-Netzwerke besitzt ZTE ein umfassendes Verständnis für dieBedürfnisse der Kunden und konzentriert sich auf wichtigeInnovationen wie Network Function Virtualisation/Software DefinedNetworking (NFV/SDN), die Weiterentwicklung der 5G-Integration unddie Konvergenz von Benutzerdaten und offenerKommunikationsnetzwerkfähigkeit. Das Unternehmen ist aktuell mit derEinführung einer branchenführenden kommerziellen NetworkSlicing-Lösung beschäftigt, um Telekom-Betreibern bei derCloud-Netzwerktransformation zu helfen.Informationen zu ZTEZTE ist Anbieter von fortschrittlichen Telekommunikationssystemen,mobilen Endgeräten und Technologielösungen der Enterprise-Klasse fürVerbraucher, Carrier, Unternehmen und Kunden des öffentlichenSektors. Die Bereiche Telekommunikations- und Informationstechnologiegehen zusehends ineinander über, und ZTE setzt sich im Rahmen seinerM-ICT-Strategie dafür ein, seinen Kunden hervorragende, integrierteund durchgängige Innovationen zu liefern, die Werthaltigkeit bieten.Die Produkte und Services von ZTE finden bei mehr als 500 Betreibernin über 160 Ländern rund um den Globus Absatz, seine Aktien werden anden Börsen von Hongkong und Shenzhen gehandelt (H Share Stock Code:0763.HK / A Share Stock Code: 000063.SZ). Das Unternehmen investiertzehn Prozent seines jährlichen Umsatzes in Forschung und Entwicklungund spielt darüber hinaus eine wichtige Rolle in einer Reihe voninternationalen Gremien zur Entwicklung neuer Standards. ZTE hat sichder gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen verschrieben undist Mitglied des UN Global Compact, des globalen Pakts der VereintenNationen. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn.Margrete Ma Daniel BeattieZTE Corporation AxiComTel: +86 755 Tel: +44 (0)20 8392 807126775207Email: Email:ma.gaili@zte.com.cn daniel.beattie@axicom.comPressekontakt:e:Original-Content von: ZTE Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell