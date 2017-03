ZTE Pre5G TDD Massive MIMO 2.0 stellt auf MWC 2017 neuen Spitzenwert-Rekord für Einzelstandort auf

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation (0763.HK /000063.SZ), ein bedeutender internationaler Anbieter vonTelekommunikations-, Unternehmens- undVerbraucher-Technologielösungen für das mobile Internet, gab heutebekannt, dass sein Pre5G TDD Massive MIMO 2.0-Produkt im Rahmen einerVorführung auf dem Mobile World Congress (MWC) 2017 in Barcelonaseine Hochgeschwindigkeit im Multi-User-Szenario demonstriert und miteiner Geschwindigkeit von 2,1Gbit/s einen neuen Rekord für denSpitzenwert am Einzelstandort aufgestellt hat.Der Power-on Service von ZTEs Pre5G TDD Massive MIMO 2.0 Produkterzielt die extrem hohe Geschwindigkeit über Spatial DivisionMultiplexing mit 16-Streams, 3 CA (Carrier Aggregation) und 256 QAM(Quadrature Amplitude Modulation), und steht für ein neues Stadium inder Pre5G Forschung und Entwicklung.Den enorm steigenden Kapazitätsanforderungen stehen unzureichendeStandortressourcen in bestehenden Netzwerken gegenüber - dieLarge-Capacity Pre5G Massive MIMO Makro-Außen-Basisstation von ZTElöst diesen Konflikt und erzielt durch Nutzung bestehender Standorteund Spektrumressourcen eine Geschwindigkeit und Kapazität, diedeutlich über der von 4G-Netzen liegt. ZTE hat 2016 auf dem MWC inBarcelona sowohl die Auszeichnung "Best Mobile TechnologyBreakthrough" Award als auch den "Outstanding Overall MobileTechnology - The CTO's Choice 2016" Award für seine Pre5G MassiveMIMO Technologie erhalten, und ist im Rahmen des Broadband WorldForum (BBWF) 2016 mit dem "Best Wireless Broadband Innovation" Awardgeehrt worden. Die revolutionäre Innovationskraft und der hohewirtschaftliche Wert dieses Produkts findet bei Betreibern weltweitAnerkennung, was sich im kommerziellen Einsatz in Europa, Japan undzahlreichen weiteren hochwertigen Märkten widerspiegelt.ZTE hat Pre5G Massive MIMO 2.0 für High-End-Märkte im September2016 verfügbar gemacht. Die Lösung kann mehr Frequenzbänderunterstützen und sich an die Mainstream-TDD-Frequenzbänder anpassen,und eignet sich, weil kleiner, in Kombination mit Base Band Unit undActive Antenna Unit (BBU+AAU) Architektur besser für die5G-Evolution. Die Lösung bietet außerdem Unterstützung fürMulti-Carrier Aggregation (CA) um den Anforderungen der Betreibernach hoher Kapazität gerecht werden zu können. Der theoretischeSpitzenwert für Traffic am Einzelstandort liegt dank16-Stream-Übertragung bei 2,9Gbit/s, was eine neue Gbit/s-Äraerschließt. Pre5G Massive MIMO 2.0 ist bereits in China und Japaneingeführt und wird voraussichtlich 2017 auf dem globalen Marktkommerziell verfügbar sein.Informationen zu ZTEZTE ist Anbieter von fortschrittlichen Telekommunikationssystemen,mobilen Endgeräten und Technologielösungen der Enterprise-Klasse fürVerbraucher, Carrier, Unternehmen und Kunden des öffentlichenSektors. Die Bereiche Telekommunikations- und Informationstechnologiegehen zusehends ineinander über, und ZTE setzt sich im Rahmen seinerM-ICT-Strategie dafür ein, seinen Kunden hervorragende, integrierteund durchgängige Innovationen zu liefern, die Werthaltigkeit bieten.Die Produkte und Services von ZTE finden bei mehr als 500 Betreibernin über 160 Ländern rund um den Globus Absatz, seine Aktien werden anden Börsen von Hongkong und Shenzhen gehandelt (H Share Stock Code:0763.HK / A Share Stock Code: 000063.SZ). Das Unternehmen investiertzehn Prozent seines jährlichen Umsatzes in Forschung und Entwicklungund spielt darüber hinaus eine wichtige Rolle in einer Reihe voninternationalen Gremien zur Entwicklung neuer Standards. ZTE hat sichder gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen verschrieben undist Mitglied des UN Global Compact, des globalen Pakts der VereintenNationen. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn.Margrete Ma Daniel BeattieZTE Corporation AxiComTel: +86 755 Tel: +44 (0)20 8392 807126775207Email: Email:ma.gaili@zte.com.cn daniel.beattie@axicom.comPressekontakt:e:Original-Content von: ZTE Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell