ZTE Corporation erzielt Einigung mit US-Behörden

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die ZTE Corporation (0763.HK /000063.SZ) gibt heute bekannt, dass sich das Unternehmen hinsichtlichseines in der Vergangenheit liegenden Verhaltens in Bezug aufUS-Exportkontrollen und Sanktionen auf einen Vergleich mit derRegierung der USA geeinigt hat. Die Vereinbarung mit dem Office ofForeign Assets Control (OFAC, Amt für Kontrolle von Auslandsvermögen)tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft, die Einigung mit demJustizministerium der Vereinigten Staaten ist noch bis zur Zustimmungdurch den United States District Court for the Northern District ofTexas ausgesetzt. Der Gerichtsbeschluss über die Einigung mit demJustizministerium der Vereinigten Staaten ist ebenfalls Voraussetzungfür die Verfügung einer Settlement Order durch das BIS (Bureau ofIndustry and Security).Im Rahmen der Beschlussfassung hat ZTE eine straf- undzivilrechtlich verhängte Geldbuße in Höhe von 892.360.064 USDakzeptiert, sowie eine zusätzliche Zahlung in Höhe von 300.000.000USD an das BIS, ausgesetzt unter der Bedingung, dass das Unternehmendie Vorschriften der BIS-Vereinbarung während einer siebenjährigenBewährungsphase einhält, und dass ZTE weiterhin mit einemunabhängigen Compliance-Prüfer und Auditor arbeiten wird."ZTE bekennt sich zu seinen Fehlern, übernimmt für sie dieVerantwortung und arbeitet weiter an einem positiven Wandel imUnternehmen", erklärte Dr. Zhao Xianming, Chairman und CEO der ZTECorporation. "Unsere oberste Priorität ist, neue, auf Compliancefokussierte Verfahren einzuführen und erhebliche personelleVeränderungen vorzunehmen. Wir haben zahlreiche Lehren aus dieserErfahrung gezogen und arbeiten an unserer Zielsetzung, ein Vorbildfür Export-Compliance und Management-Exzellenz zu werden. Wirengagieren uns für ein erneuertes ZTE, regelkonform, gesund undvertrauenswürdig".Dr. Zhao war im April 2016 als Chairman und Chief ExecutiveOfficer der ZTE Corporation mit dem Auftrag berufen worden, ZTE miteinem Best-in-Class Export-Compliance-Programm neu zu positionieren."Mit diesen erzielten Vereinbarungen können wir, inzwischenstärker denn je aufgestellt, nun nach vorne schauen und weitervorankommen", wie Dr. Zhao ausführte. "Wir bedanken uns bei allenunseren Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Stakeholdern, die währenddieser schwierigen Zeit zu uns gehalten haben. Mit der jetzterreichten Einigung und unserem mittlerweile fest etabliertenCompliance-Programm können wir nun zuversichtlich unser Geschäft mitweiteren Zulieferern ausbauen, wie gewohnt innovativeTechnologielösungen für unsere Partner liefern und unsereWachstumsstrategien als neues ZTE umsetzen"."ZTE hat enorme Fortschritte beim Aufbau einesWeltklasse-Compliance-Programms gemacht und ich freue mich darauf,mit anderen in der Führung des Unternehmens zusammenzuarbeiten, umunsere betrieblichen Abläufe und Prozesse weiter auszubauen und zuverbessern", sagte der im November 2016 als Chief Export ComplianceOfficer berufene Matt Bell. "Wir schaffen ein weltweites Team vonerfahrenen Compliance-Fachleuten, und unsere Compliance-Schulungenwurden auf allen Ebenen des Unternehmens intensiviert und gefestigt.Wir überprüfen und verbessern die Richtlinien und Verfahren konstant,um mit der sich ständig verändernden Regulierungslandschaft Schrittzu halten, und arbeiten daran, den strategischen Geschäftsvorteil,den ein starkes Compliance-Programm auf dem Markt bietet, beständigweiter zu verstärken. Unsere global aufgestellten Rechts- undCompliance-Experten werden kontinuierlich zusammenarbeiten, umExportrisiken im Unternehmen zu beurteilen und die Effektivität desCompliance-Programms von ZTE insgesamt sicherzustellen."ZTE wird sich unter der Leitung von Dr. Zhao weiterhin auf dieVerbesserung seiner Verfahren und Kontrollen konzentrieren und einestarke Compliance-Kultur in der gesamten Organisation schaffen. DasUnternehmen hat in den vergangenen Monaten in umfangreiche Reformeninvestiert, um ein führendes Export-Compliance-Programm zu schaffen.Dies schließt die folgenden Maßnahmen ein:- Neuer CEO und neue Unternehmensführung. ZTE hat Dr. Zhao zumVorsitzenden und Chief Executive Officer ernannt und wesentlicheÄnderungen in der Geschäftsleitung vorgenommen, die den Auftraghat, ein erneuertes ZTE mit einem Best-in-Class-Programm zurEinhaltung der Exportkontrollgesetze anzuleiten und zu führen.- Neuer Compliance-Ausschuss. ZTE hat einen unter dem Vorsitz desChief Executive Officer stehenden Ausschuss für die Überwachung derEinhaltung von Regulierungen eingerichtet, der die Autorität unddie Aufgabe hat, die Richtlinien und Verfahren des Unternehmenserheblich abändern zu können, um die Unterstützung derCompliance-Initiativen besser zu steuern.- Umstrukturierung der Rechts- und Compliance-Abteilungen. ZTE hatden Bereich Compliance aus der Verantwortlichkeit derRechtsabteilung herausgelöst und eine separate Compliance-Abteilungmit erhöhter Belegschaft geschaffen, um das Compliance-Programmgänzlich unabhängig zu gestalten.- Berufung von US-Anwalt zu neuem Chief Export Compliance Officer.US-Anwalt Matt Bell, der neu ernannte Chief Export ComplianceOfficer, zeichnet für die Überwachung der Weiterentwicklung undVerbesserung des globalen Export-Compliance-Programmsverantwortlich. Herr Bell hat im Lauf seiner Karriere umfangreicheErfahrung in der Entwicklung und Verbesserung vonCompliance-Programmen für große multinationale Unternehmenerworben.- Erweitertes Export Control Compliance-Handbuch für die Einhaltungvon Ausfuhrbeschränkungen. ZTE hat ein neues, in Verbindung mit derBIS-Überprüfung erstelltes Export Control Compliance-Handbuchherausgegeben, um seinen Mitarbeitern eine detailliertere Anleitungzu geben. ZTE fordert inzwischen auch jährlich von sämtlichenMitarbeitern eine Verpflichtungserklärung zur Compliance.- Neue automatisierte Tools und Prozesse. ZTE hat ein Softwaretoolzur Automatisierung implementiert, das die Lieferungen der ZTECorporation und bestimmter Tochtergesellschaften hinsichtlich derVerpflichtungen zur Ausfuhrkontrolle prüft. Das System wirdeingesetzt, um zu bestimmen, welche Posten derAusführungsverordnung des amerikanischen Exportkontrollrechts(Export Administration Regulations, EAR) unterliegen. Es bietetEmbargo- und Restricted Party-Screening der Transaktionen undstoppt je nach Bedarf Lieferungen, die eine detaillierteEinstufungsanalyse, die Anwendung von Lizenzausnahmen oder denAntrag auf Lizenzen notwendig machen. ZTE investiert weiterhinerheblich in die Automatisierung, um das System für alleTochtergesellschaften weltweit verfügbar zu machen.- Globale Schulungen zum Thema Exportkontrolle. ZTE hat im Jahre 2016mehr als 45.000 Mitarbeiter zu den Themen Ausfuhrkontrollen,Boykottgesetze und Unternehmensrichtlinien geschult. DasUnternehmen setzt diese Schulungen zur allgemeinen Sensibilisierungauch 2017 weiter fort und führt gleichzeitig ein zielgerichtetesTraining für kritische Funktionen wie Vertrieb, Beschaffung, F&Eund Lieferkette ein.Das BIS wird die Empfehlung aussprechen, ZTE nicht länger in derEntity List zu führen, vorbehaltlich der gerichtlichen Zustimmung zurVereinbarung mit dem Justizministerium der Vereinigten Staaten,Einreichung des Klagegrundes, und Ausstellung der BIS-SettlementOrder."ZTE hat starke Partnerschaften mit zahlreichen US-Zulieferernaufgebaut, die rund 130.000 Hightech-Arbeitsplätze sichern", wie Dr.Zhao betonte. "Zusammengenommen ist ZTE mit den jüngsten Bemühungen,den Betrieb zu rationalisieren und unserer Führungsrolle im Bereich5G, gut für eine positive Gesamtleistung aufgestellt. Das Unternehmenerwartet im Zuge der fortgesetzten Zusammenarbeit mit unserenPartnern weltweit in den kommenden Jahren kontinuierliches Wachstumund Geschäftsausbau".Informationen zur ZTE CorporationZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen,mobilen Endgeräten und Technologielösungen der Enterprise-Klasse fürMobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen undprivate Anwender, der seine Produkte und Services an über 500Betreiber in rund 160 Ländern liefert. Auf Basis seinerM-ICT-Strategie hat sich ZTE dem Anspruch verpflichtet, Kundenintegrierte durchgängige Innovationen mit Spitzenleistungen undMehrwert im Rahmen der Verschmelzung zwischen demTelekommunikationsbereich und Informationstechnologiesektorbereitzustellen. ZTE investiert einen großen Teil seinesJahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtigeRolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklunginternationaler Standards. 