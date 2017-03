ZQP-Ratgeber hilft, gute Pflege zu erkennen

Berlin (ots) - Viele Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sindunsicher, was sie von einem ambulanten Pflegedienst erwarten können.Der neue ZQP-Ratgeber "Gute Pflege erkennen" hilft ihnen dabei, diesbesser einzuschätzen.Laut einer repräsentativen Befragung des Zentrums für Qualität inder Pflege (ZQP) wünscht sich die überwiegende Mehrheit der Deutschen(96 Prozent), im Bedarfsfall verlässliche Informationen über dieQualität von professionellen Pflegeangeboten zu bekommen.Insbesondere möchten die Befragten wissen, ob die Pflege zum Beispielin den Bereichen Hygiene, Wundversorgung oder Ernährung fachlichrichtig durchgeführt wird. Das ist für 77 Prozent von ihnen bei derAuswahl eines Pflegeangebots besonders relevant. Allerdings ist esfür pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen oftmals schwernachzuvollziehen, ob die mit einem ambulanten Pflegedienstvereinbarten Leistungen fachlich richtig und angemessen sind. Damitsie dies künftig besser einschätzen können, hat das ZQP den Ratgeber"Gute Pflege erkennen" entwickelt. Er fasst verbrauchergerechtzusammen, was in fachlichen Leitlinien und verschiedenen ethischenund rechtlichen Dokumenten festgehalten ist."Wir wissen, dass Pflegebedürftige und ihre Angehörigen häufigüber die Qualität der Pflege verunsichert sind und ihnen nicht klarist, was sie von professioneller Pflege erwarten können. Dadurch kannes zu Missverständnissen kommen. Unser Ratgeber hilft sowohl bei derEinordnung als auch der Wertschätzung von Pflegeangeboten. Und erträgt zum Austausch zwischen Pflegebedürftigen, pflegendenAngehörigen und professionell Pflegenden bei", erklärt Dr. Ralf Suhr,Vorstandsvorsitzender des ZQP.Mit dem Ratgeber erhalten pflegebedürftige Menschen und derenAngehörige unabhängige und qualitätsgesicherte Informationen darüber,wie Pflege aus fachlicher Sicht sein sollte. Im Mittelpunkt stehenhierbei häufig von Pflegediensten erbrachte Leistungen, wie zumBeispiel die Unterstützung bei der Körperpflege, die Vorbeugung vonDruckgeschwüren, die Verabreichung von Medikamenten oder dieBetreuung von Menschen mit Demenz. Zu jedem Thema werdenlaienverständlich die wichtigsten Hinweise gegeben. Dazu wirderläutert, was zur Beratung und zum Handeln professionell Pflegendergehört und was bei der Pflege nicht sein sollte. Zudem erhält derLeser Tipps, was bei Fragen und Problemen im Rahmen der Pflege zu tunist. Alle Informationen entsprechen dem aktuellen Wissensstand undsind in enger Zusammenarbeit mit ausgewiesenen Pflegeexpertenerarbeitet worden. Sie basieren insbesondere auf denExpertenstandards des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung inder Pflege (DNQP)."Qualitätseinschätzung ist kein von oben verordnetesExpertenthema. Die Menschen wollen sich eine Meinung bilden undselbst entscheiden. Dabei müssen wir sie stärken - auch in derambulanten Pflege. Mit diesem Ratgeber stellen wir deswegenentsprechende grundlegende und gesicherte Informationen kostenlosbereit", kommentiert Suhr.Fast drei Viertel (73 Prozent) der rund 3 Millionenpflegebedürftigen Menschen in Deutschland werden zu Hause gepflegt.Ein Drittel davon - etwa 690.000 - erhält Unterstützung durch einenambulanten Dienst. Bundesweit gibt es circa 13.000 ambulante Dienste.Der Ratgeber kann kostenlos per E-Mail an bestellung@zqp.debestellt oder als PDF-Datei von www.zqp.de heruntergeladen werden.Pressekontakt:Name:Torben LenzTel.: 030-275 93 95 15E-Mail: torben.lenz@zqp.deOriginal-Content von: Stiftung Zentrum f?r Qualit?t in der Pflege, übermittelt durch news aktuell