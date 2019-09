ZOXS erstmalig mit siebenstelligem Gewinn / Neuer Rekord im Geschäftsjahr 2018 - Partner für EU-Expansion gesucht

Wesel (ots) - Das vorangegangene Geschäftsjahr schloss die ZOXSGmbH, wie in allen Jahren zuvor, erneut positiv ab. Erstmalig kannZOXS einen siebenstelligen EBIT ausweisen. Weiterhin gehört ZOXS zuden großen Anbietern auf dem Amazon Marketplace. Seit 2018 istbuyZOXS, der hauseigene Online-Shop für vorwiegend gebrauchteConsumer Electronics und Medien, der mittlerweile stärksteVertriebskanal. Hier werden die angekauften C2B- und B2B-Artikelteils aufbereitet unter Angabe des Zustandes zum Verkauf angeboten.Jedes aufbereitete Gerät erhält die ZOXS-Garantie.Trotz vieler Investments, Optimierung der Prozesse und Erhöhungder Lager-Kapazität, um für weiteres Wachstum gerüstet zu sein,konnte das letzte Geschäftsjahr positiv gestaltet werden. Gründer undGeschäftsführer Olaf Zimmer zeigt sich mit dem Jahr 2018 vollendszufrieden und erwartet nicht nur auf Grund der Investitionen auch für2019 eine signifikante Steigerung zum Vorjahr.Mit diesem Recommerce-Erfolgsmodell will das Unternehmen nunweiter ins europäische Ausland expandieren. Nachdem ZOXS bereitserfolgreich im deutschsprachigen Raum ankauft, soll nun auch derAnkauf in den restlichen EU-Staaten ausgerollt werden. Erstmaligwerden daher Kooperationsmöglichkeiten und Joint Ventures ausgelotet.Um kooperative Ideen und Synergien im operativen Bereich optimal undgemeinsam zu nutzen, wird ein strategischer Partner für dasEU-Geschäft gesucht!Pressekontakt:ZOXS GmbHFrau Anh Lam-chipresse@zoxs.de+49 281 206815-02Bildmaterial & weitere Infos:www.zoxs.orgAnkaufportale:www.zoxs.de / www.zoxs.atOnline-Shop:www.buyzoxs.deOriginal-Content von: ZOXS GmbH, übermittelt durch news aktuell