ZOTAC - VIRTUELL AUF DER COMPUTEX 2021

Hong Kong (ots/PRNewswire) - ZOTAC Technology, einer der führenden Hersteller von Grafikkarten, ZBOX Mini- und Desktop-PCs, kündigt seine Teilnahme an der diesjährigen virtuellen Computex 2021 mit zahlreichen Produkt-Neuvorstellungen an. Darunter der ultimativen ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 AMP EXTREME HOLO, dem absoluten Flaggschiff seines Grafikkarten Portfolios, sowie einem weiteren Modell seiner preisgekrönten ZBOX MAGNUS ONE Mini-PC Serie.MINI-PC DER NÄCHSTEN GENERATIONDer MAGNUS ONE mit der Bezeichnung ECM53060C ist das neuste Mitglied der ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE Mini-PC Serie, die in Europa äußerst erfolgreich als Mini-PC Barebone für Gamer und anspruchsvolle Anwender angeboten wird. Im selben 8,3-Liter-Kompaktgehäuse reiht sich das neue Modell nahtlos an den bereits zur CES 2021 gelaunchten MAGNUS ONE ECM73070C an. Dieser konnte zahlreiche Awards gewinnen, insbesondere den diesjährigen Computex 2021 d&I Special Award sowie den Red Dot Product Design Award 2021. Im Gegensatz zum bestehenden Modell, das mit einer ZOTAC GAMING GeForce(TM) RTX 3070 Desktop-Grafik sowie einem Intel® Core(TM) i7 CPU ausgestattet ist, erscheint der neue MAGNUS ONE mit einer ZOTAC GAMING GeForce(TM) RTX 3060 Desktop-Grafik und einem Intel® Core(TM) i5 Prozessor, das den Mini-PC ebenfalls bestens für tägliche Aufgaben wie Gaming, Multimedia, anspruchsvolle sowie kreative Workflows prädestiniert, ohne das Budget zu sprengen.DIE ULTIMATIVE ZOTAC GAMING GRAFIKKARTEDie lang erwartete ZOTAC GAMING GeForce 3090 AMP EXTREME HOLO bildet die absolute Speerspitze der ZOTAC GAMING GeForce RTX(TM) 30 Grafikkarten-Serie. Im einzigartigen und ebenfalls mit dem Red Dot Award 2021 ausgezeichnete HoloBlack-Design, setzt die neue Grafikkarte einen neuen Benchmark in Hinblick auf Design, Performance und Features.Beim gesamten Design wurde ein besonderes Augenmerk auf eine optimierte Kühlleistung sowie eine verminderte Geräuschkulisse gesetzt. Dabei nutzt die RTX 3090 AMP EXTREME HOLO die neuste IceStorm 2.0 Kühlung mit drei 100-mm- Lüftern, den größten Lüftern, die jemals auf einer ZOTAC GAMING-Grafikkarte verbaut wurden, mit jeweils 11 Lüfter-Blättern. Mit dem Ergebnis eines bis zu 10% besseren Luftstroms im Vergleich zur vorherigen Generation. Drüber hinaus wurden mehr Luftstromaustrittswege hinzugefügt, die eine schnellere Wärmeabgabe, eine Reduzierung der eingeschlossenen Wärme sowie eine Verringerung der Luftstromturbulenzen bewirken. Die Kühlkörperdicke stieg um knapp 10% und verfügt nun über drei unterschiedliche Partitionen, die die Heatpipes vollständig umschließen. Die Gesamtzahl der verwendeten Heatpipes hat sich auf acht erhöht, ebenfalls hier die höchste Anzahl an Heatpipes, die je auf einer ZOTAC Grafikkarte verwendet wurde. Durch ein vertikales Layout wurden zudem die Heatpipes so ausgelegt, dass der Kontakt mit der Kühlplatte um bis zu 72% erhöht wird.Zu guter Letzt verfügt die 3090 AMP EXTREME über ein Dual-BIOS, das über einen Soft-Switch im ZOTAC GAMING FireStorm-Tool gesteuert wird. Benutzer können zwischen den Modi QUIET für eine geringere Geräuschkulisse bei etwas höheren Temperaturen oder AMPLIFY für niedrigere Temperaturen bei etwas höheren Geräuschpegel auswählen.Spezifikationen der neuen Produkte:Modell ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 AMP EXTREME HOLOSKU ZT-A30900B-10PCUDA 10496Boost-Takt 1815 MHzSpeicher 24GB GDDR6X 384-bitSpeicher-Takt 19.5 GbpsAnschlüsse 3x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI 2.1 mit einer Auflösungbis zu 8K, Quad Display SupportKühlung 8x 6mm Heatpipes, 3x 100mm Lüfter mit je 11Lüfter-BladesStrom 3x 8-Pin, Power Limit @ 120%, 420 Watt max.Verbrauch, 800 Watt Netzteil empfohlenAbmaße 352,9mm x 144,7mm x 59,7mm (3 Slots)Features 16+4 Power Phases, Dual Bios, Freeze Fan Stop, ActiveFan Control, SPECTRA 2.0 ARGB Lightning, Metal RGBLit Backplate, Power Boost, 3-Pin-RGB-Header, Gamingbis zu 8KGarantie 3 Jahre Standard-Garantie, plus 2 weitere Jahremöglich bei Registrierung unter www.zotac.comModell ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE ECM53060CSKU ZBOX-ECM53060C-BE (Barebone)CPU Intel Core i5-10400(6-Core 2,9 GHz bis zu 4.3 GHz)GPU ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060(12GB GDDR6 192-bit)Speicher 2x DDR4 2666 SODIMM RAM Slots (max. 64GB)Storage 2,5" HDD/SSD SlotM.2 NVMe PCIE x4 / SATA M.2 SSD Slot(2242/2280)Optane Memory / NVMe PCIE x4 Slot (2242/2280/22110)SD/SDHC/SDXC KartenleserDisplay 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a (max 4 Displays)Network Dual LAN (Gigabit Ethernet, 2.5Gbps Ethernet (Killer))WiFi 6Killer AX1650, Bluetooth 5USB Ports 4x USB 3.1 Gen2, 4x USB 3.0 (1 Type-C)Audio Onboard 7.1 Channel Audio mit Optical OutputNetzteil 500 Watt 80+ PlatinumAbmaße LxBxH: 265,5mm x 126mm x 249mm, 8,33l Volumen, 5,1 kgWindows Microsoft Windows 10 64-bit ReadyGarantie 3 Jahre Standard-Garantie, plus 2 weitere Jahre beiRegistrierung unter www.zotac.comÜBER ZOTAC TECHNOLOGY LIMITEDZOTAC ist die Zusammensetzung der Wörter "zone" und "tact". ÜBER ZOTAC TECHNOLOGY LIMITEDZOTAC ist die Zusammensetzung der Wörter "zone" und "tact". Die beiden Wörter beschreiben treffend unsere technologische Stärke und unsere Erfahrung. Seit der Gründung im Jahr 2006 vertrauen wir in die Herstellung von qualitative hochwertigen PCs, inkl. Grafikkarten, Motherboards, mini-PCs und Zubehörprodukten. Unser Engagement für die Einhaltung strenger Standards und das unerbittliche Streben nach Exzellenz sind das Rückgrat unseres Erfolgs.