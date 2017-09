ZOPO stellt auf dreitägiger Konferenz das Z5000 und P5000-Telefon vor

Berlin (ots/PRNewswire) - Heute war der erste Tag einerdreitägigen Konferenz, in dessen Rahmen ZOPO zwei ihrerFlaggschiff-Smartphones, das Z5000 und P5000, einführte. Auf derKonferenz, die auf dem Messegelände Berlin ab dem 1. September 2017stattfindet, wurden dem riesigen Publikum - treue Fans der Marke -beliebte Funktionen aufwendig vorgestellt. CEO, Emma Liu, war auf derKonferenz ebenfalls anwesend. Die Publikumsteilnahme war unglaublichund die Unterstützung, die geschätzte Kunden der Markeentgegenbrachten, äußerst erfrischend. Die Atmosphäre bei derProduktenthüllung war von Spannung gezeichnet und trug zurBegeisterung der eigentlichen Einführung und dem Erfolg der Konferenzbei. Mehrere Medienpersönlichkeiten waren vertreten und vieleTeilnehmer blieben mit der Frage zurück, ob die beidenFlaggschiff-Telefone wohl die besten von ZOPOs veröffentlichtenProdukten sein werden.Das Z5000 und P5000 sind Aktualisierungen früherer Erzeugnisse,einschließlich einer RAM-Steigerung auf 4 GB, komplettem HighDefinition-Display, neuer Benutzeroberfläche, besserenDatenschutzoptionen und ausgezeichneten Kamerafunktionen. Das Designist ebenfalls gut gelungen, insbesondere aufgrund des schlankenMetallrahmens und eleganten Metallgehäuses. Auch in der Hand fühltsich das Telefon wie ein hochwertiges Produkt an. Die doppelte (13 MP+ 5 MP) Rückkamera sticht hervor, während der Lautstärkeregler unddie An-/Aus-Schalter sowie ein dedizierter Kameraknopf an der Seiteder Telefone platziert sind. Softkey-Tasten unter dem Bildschirmermöglichen Anwendern eine vermehrte Bildschirmansicht. DerTyp-C-USB- sowie Ladeanschluss befinden sich unten am Telefon. Dasfür die beiden Flaggschiff-Produkte gewählte Design lässt sich alsrobust beschreiben. Die beiden Flaggschiff-Telefone werden äußerstwettbewerbsfähig sein.Das Z5000 ist ein schlankes, leistungsstarkes Gerät, das über eine5.000 mAH Batterie verfügt. Dies lässt sich am besten im Vergleichmit den aktuell führenden Smartphones auf dem Markt verdeutlichen,die alle über Batterien zwischen 1.700 (iPhone 7) und 3.000 (LG V10)mAh verfügen. Das bedeutet, dass Anwender, die das Internet undTelefon mäßig verwenden, das Z5000 erst nach drei Tagen wiederaufladen müssen. Selbst wenn diese Telefone im Batteriesparmodusaufleuchten, ist mehr als genug Leistung übrig, um weiterhin HighDefinition-Videos zu streamen, Textnachrichten zu versenden und langeTelefongespräche bis spät in den Abend zu führen. Man könnte meinen,dass sich eine solche robuste Batterie schlecht herumtragen lässt,aber die Dicke von 7,9 mm im Z5000 ist nur einen Bruchteil einesMillimeters dicker, als es bei ähnlichen Modellen der Fall ist. DieTelefone verfügen über integrierte private Sicherheitseinstellungen,sodass alle Benutzeraktionen sicher und geschützt von externenGefahren ausgeführt werden können.Das schlanke Äußere des P5000 umschließt einen wunderschönenBildschirm im Format 18:9 zum Anschauen von Videos, der lautExpertenmeinung langfristig den Standard von 16:9 für HighDefinition-Wiedergabe ablösen wird. Das bedeutet, dass hochauflösendeSpiele, Texte und Videos von einer größeren Anzeige profitierenkönnen, ohne dass an Qualität eingebüßt wird, wie es bei kleinerenBildschirmen der Fall ist. Darüber hinaus können mit der KameraAufnahmen gemacht werden, die es mit professionellen Fotografienaufnehmen können. Alle diese Funktionen kommen gemeinsam mit dergleichen 5.000 mAh Batterie, die auch das P5000 hat, sodass Anwenderdas Gerät über einen Tag benutzen können, bevor sie langsam an dasAufladen denken müssen.Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie aufhttp://www.zopomobile.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/549813/P5000.jpgPressekontakt:Jamie+86-136-3299-3244marketing01@zopomobile.comOriginal-Content von: ZOPO Mobile, übermittelt durch news aktuell