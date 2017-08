ZOPO feiert größten Meilenstein für das Jahr 2017!

Mit Spannung erwartete Produkteinführung von P5000 und Z5000!Berlin (ots/PRNewswire) - Emma Liu, CEO von ZOPO, wird alsReferentin mit verschiedenen Keynotes vor Ort bei der Konferenzpräsent sein und an der Veranstaltung teilnehmen, um unserebemerkenswerten Flaggschiffprodukte vorzustellen: die SmartphonesZ5000 und P5000. Gemeinsam mit dem Marketingteam präsentiert sieZOPOs neue Produkte vom 1. September bis zum 3. September auf der IFAin Halle 7. 2C, Stand 115. Bitte statten Sie uns einen Besuch ab,wenn Sie an der Teilnahme an unserer Konferenz interessiert sind.Das Motto der Konferenz für die Produktneuheiten lautet "Comingback with more power" ("Wir sind wieder da, mit noch mehr Leistung").ZOPO hofft, den Standard für die Leistungsaufnahme modernerSmartphones durch Unterstützung von energieeinsparenden Maßnahmen inall seinen Geräten bewirken zu können, ohne dabei den schlanken Lookund die Spitzentechnologie zu opfern, die die aktuellsten Modelleauszeichnet. In einem Markt, in dem die Verbraucher zusehendsabgestumpft gegenüber nicht mehr unterscheidbaren Produkt-Launchesreagieren, bringt ZOPO mit der Veröffentlichung von Z5000 und P5000eine erfrischende Neudefinierung: es handelt sich hierbei um daserste 18:9 Smartphone, vollständig in Metall ausgeführt. Die beidenFlaggschiffe sind mit allen notwendigen Features und vielen Extrasausgestattet.Im Rahmen der Konferenz werden wir auch unsere Strategien für dieMarke ZOPO vorstellen. Des Weiteren gibt es einen neu eingeführtenModus für den Datenschutz der Benutzer und neu vorgestellte Lösungenfür die Energieverwaltung. Wir stellen darüber hinaus ein Forum zurInteraktion mit Vertretern bereit, die ZOPO weltweit repräsentierenmöchten. Wir freuen uns über jedes Feedback zum Unternehmen und sindoffen für Ideen zur weiteren Umsetzung und Gestaltung.Profitieren auch Sie von diesem atemberaubenden Event, zeigen Siesich wie das Team von ZOPO als Visionär, der Träume wahrmachen will.Sie werden schnell ein Gefühl für diese coolen Geräte entwickeln.Sagen Sie auch Ihren Freunden Bescheid, damit sie diese einmaligeVeranstaltung nicht verpassen.Weitere Informationen zu ZOPO finden Sie unterhttp://www.zopomobile.com.ZOPOs E-Mail-Adresse : marketing01@zopomobile.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/549183/ZOPO___Z5000.jpgPressekontakt:Jamie+86-136-3299-3244Original-Content von: ZOPO Mobile, übermittelt durch news aktuell