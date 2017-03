ZOOStock gibt M2M-Vertrag mit NetComm Wireless bekannt

Madrid (ots/PRNewswire) - Das australischeDatenkommunikationsunternehmen NetComm Wireless Limited geht einenVertrag mit dem spanischen Vertreiber ZOOStock zur Vermarktung seinerMachine-to-Machine-Geräte (M2M) in der Region EMEA ein. Der Vertragschließt den Vertrieb an Grupo Telefónica ein.Die Allianz umfasst logistischen und technischen Support zurBereitstellung und für den Kundendienst. ZOOStock wird zudemtechnische Dienstleistungen für Software-Entwicklungskit-Tools (SDK)zur Verfügung stellen, welche die Entwicklung von Anwendungenermöglichen.ZOOStock wurde von NetComm Wireless dank seiner Kenntnis undErfahrung im Bereich des europäischen Telekommunikationsmarktesausgesucht.Die neue Zusammenarbeit stärkt die Position von NetComm Wirelessin der Region und stimuliert weiteres Wachstum des M2M-Marktes durchBereitstellung innovativer "Open Source M2M"-Geräte für nahtloseKonnektivität und globale Interoperabilität."Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ZOOStock zum Ausbauunserer Reichweite auf dem europäischen Markt und der Wertschöpfungfür Kunden durch Bereitstellung modernster M2M-Geräte, welcheuniverselle Konnektivität und erweiterte Remote-Verwaltung für eineVielzahl von Anwendungen in Bereichen wie Industriemaschinen,Sicherheit, Einzelhandel und Herstellung bieten", sagte Timo Brouwer,Chief Operating Officer von NetComm Wireless.ZOOStock - spezialisiert auf den Vertrieb elektronischerKomponenten - wird damit zum primären Vertreiber eines der führendenHersteller von M2M-Technik der Welt.Über NetComm Wireless LimitedNetComm Wireless Limited (ASX: NTC) ist ein führender Entwicklerder Bereiche drahtloses Festnetzbreitband, drahtlosesM2M-/Industrie-IoT und FTTdp-/CTTdp-Technik (Glasfaser/Kabel zumVerteilerpunkt), die eine wichtige Grundlage für eine zunehmendvernetzte Welt bilden. Unsere Methode lautet "Listen. Innovate.Solve." (Zuhören, Erfinden, Lösen) und unterstützt die einzigartigenAnforderungen führender Kunden der BereicheTelekommunikations-Netzbetreiber, Core-Netzwerkprovider,Systemintegratoren, Behörden und Großunternehmen weltweit. Seit mehrals 35 Jahren konstruiert NetComm Wireless neue Generationen vonDatenkommunikations-Erstprodukten und ist heute ein weltweitanerkannter Innovator im Bereich der Kommunikationstechnik. Nebenseiner Zentrale in Sydney (Australien) unterhält NetComm WirelessNiederlassungen in den USA, Europa/GB, Neuseeland und Japan. WeitereInformationen erhalten Sie unter: www.netcommwireless.com.Über ZooStockZooStock wurde 2006 gegründet und spezialisiert sich auf denWiederverkauf von Telekommunikationsprodukten. Als führenderLieferant von Netzwerkausstattungen verändert ZooStock die Weise, wieUnternehmen IT-Ausrüstungen erwerben, warten und aktualisieren durchOptionen für den Hardware-Einkauf und IT-Pflege durch Drittparteienals Alternative. ZooStock ist in der Bereitstellung technischerProdukte und Dienstleistungen zu einem internationalen Mitspielerherangewachsen.ZooStock verfügt über Niederlassungen in Spanien undGroßbritannien und kann so den internationalen Bedarf von Unternehmendecken. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.zoostock.com.Pressekontakt:Anfragen an ZooStock an: Carlos Frías Pla (Business DevelopmentDirector)Tel.: +44(0)7827995863 oder E-Mail: carlos.frias@zoostock.comOriginal-Content von: ZOOStock, übermittelt durch news aktuell