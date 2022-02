"Ein ZOE. Vier Euro." - Renault Kampagne mit heycar Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

Neuss (ots) -Renault Bank und Renault Deutschland starten am 15. Februar 2022 die gemeinsame Kampagne "Ein ZOE. Vier Euro." auf der Online-Plattform heycar. Das Angebot gilt bis zum 29. März 2022 sowohl für Vorführwagen als auch für Gebrauchtwagen des Renault ZOE.In Kombination mit attraktiven Finanzierungsraten der Renault Bank können Interessenten auf www.heycar.de von kostenlosen Winterkompletträdern profitieren und erhalten darüber hinaus einen E-Scooter beim Kauf einer Wallbox von Schneider Electric. Weitere Informationen auf https://hey.car/zoeDr. Reinhard Schmidt, CEO von heycar Deutschland: "heycar bildet wie keine andere Plattform die Schnittstelle zwischen Handel, Herstellern, Captives sowie Kundinnen und Kunden. Unsere einzigartige Position im Markt macht es uns möglich, so attraktive Kampagnen umzusetzen. Von diesen profitieren alle Beteiligten: Auf der einen Seite bieten wir ein exklusives Angebot mit unschlagbaren Finanzierungsraten und Mehrwerten, auf der anderen Seite unterstützen wir den Handel aktiv im Abverkauf."Hans von Mangoldt, Direktor Marketing Renault Bank, zur Kooperation mit heycar Deutschland: "Mit der Beteiligung von RCI Banque S.A. und der Renault Group an heycar möchten wir gemeinsam mit Renault an den bestehenden Erfolg der Kooperation anknüpfen. Durch die Kampagne 'Ein ZOE. Vier Euro.' kommen Kundinnen und Kunden in den Genuss der starken, exklusiven Vorteile unserer Kooperation mit heycar."Die Renault Bank startete bereits im Oktober 2020 eine Kooperation mit heycar Deutschland. Im letzten Jahr erwarben die Renault Group und RCI Banque S.A. eine Beteiligung an der Mobility Trader Holding GmbH (heycar Deutschland Group), die die Online-Gebrauchtwagen-Verkaufsplattform "heycar" geschaffen hat.Webseitenwww.renault-bank.de | www.rcibanque.de | www.rci-versicherungs-service.dePressekontakt:Ulrich B. Iwan | Tel.: 02131 401010 | Fax: 02131 4014419E-Mail: presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung DeutschlandJagenbergstr. 1 | 41468 NeussInternet: www.rcibanque.deOriginal-Content von: Renault Bank Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuell