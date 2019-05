ZNSHINE liefert 100 MW PV-Module für DEWA-Projekte nach Dubai

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Znshine PV tech, einchinesischer Tier-1-Hersteller von Solarmodulen, freut sich, dieUnterzeichnung einer Liefervereinbarung für 100 MW Solarmodule mitEtihad Energy Services bekanntzugeben. Diese Übereinkunft kam durchZnshines erfolgreiche Teilnahme an einer Ausschreibung von DEWA(Dubai Electricity and Water Authority) zustande. "Wir sind stolz,diese Ausschreibung gewonnen zu haben, und dankbar für das Vertrauen,das uns vom gesamten Team entgegengebracht wurde, insbesondere vonAli Mohammed Al Jassim, CEO von Etihad Energy Services, der uns miteinem Besuch unserer Fabrik in China beehrt hat", so William Wang,CEO von Znshine.Ali Mohammed Al Jassim erklärte, dass die Module für verschiedeneProjekte im Rahmen von Shams Dubai vorgesehen sind - die führendeInitiative zur Förderung der Vision der Regierung, Dubai zu einer dernachhaltigsten Städte der Welt zu machen. Die Initiative trägt auchzur Diversifizierung des Energiemixes bei, indem die Nutzung saubererund erneuerbarer Energiequellen gefördert wird, um eine nachhaltigeZukunft für das Emirat aufzubauen.Die Solarmodule von Znshine sollen auf den Dächern von Villen imEmirat eingesetzt werden.Diese Villen sind Teil eines Projekts von DEWA und Etihad Esco,die Projekte im Wert von mehreren Milliarden Dollar durchführenmöchten, die durch Nachrüstungen und Installationen von Solaranlagenauf Dächern bis 2030 Energieeinsparungen in Millionenhöhe erzielenwerden."Znshine konzentriert sich seit 2018 auf den Nahen Osten undmöchte eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des ehrgeizigenNachhaltigkeitsplans der Region spielen. Die 100MW-Liefervereinbarung ist für uns ein großer Erfolg im Nahen Ostenund wir hoffen, dass viele weitere folgen werden", so Joumana Hosri,CEO von Sacotel Znshine Middle East, das Joint-Venture-Unternehmenvon Sacotel und Znshine."Znshines Wettbewerbsvorteil ist die Graphen-Beschichtung, dieeine Selbstreinigung der Module von Znshine ermöglicht", fügteJoumana HOSRI hinzu.Mario Farina, Solar Director bei Etihad Esco, ist der Überzeugung,dass sich die Graphen-Beschichtung im Klima der VAE als sehr nützlicherweisen wird, da Staub- und Sandablagerungen die Effizienz derModule in dieser Region beeinträchtigen können.Znshine möchte eine Mischung an Einzelglas- und Doppelglasmodulenfür die 100 MW-Vereinbarung bereitstellen, da die Doppelglasmodulefür Hochhäuser besser geeignet sind. Die erste Lieferung erfolgtetermingerecht.Pressekontakt:Frau Ye Mengting+86-18896686153yemengting@znshinesolar.comOriginal-Content von: ZNShine Solar, übermittelt durch news aktuell