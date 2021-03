ZK International Aktie: XSigma kündigt NFT-Plattform an!

Eine der heißesten Geschichten des Jahres 2021 ist der Aufstieg von NFTs. Auch bekannt als nicht-fungible-tokens, NFTs sind der neueste Wachstumsbereich des Kryptowährungsmarktes. Ein börsennotiertes Unternehmen kündigte eine neue Plattform für NFTs an, um sein Kryptowährungswachstumsziel zu fördern. XSigma, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZK International Group Co. Ltd (NASDAQ:ZKIN), kündigte Pläne zur Einführung einer NFT-Plattform an. Die Plattform wird die Ethereum und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung