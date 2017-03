Karlsruhe (ots) -Drei Ausstellungen - Retrospektiven von Nanni Balestrini (*1935),Hansjörg Mayer (*1943) und Gerhard Rühm (*1930) - eröffnen dieAusstellungsserie "Poetische Expansionen", die im Juli 2017 mitReinhard Döhl, Helmut Heißenbüttel und Konrad Balder Schäuffelenfortgesetzt wird."Poetische Expansionen" präsentiert mit einer Serie ausgewählterPositionen eine der wichtigsten Tendenzen der Kunst des 20.Jahrhunderts: die Erweiterung der künstlerischen Medien. In den1950er- bis 1970er-Jahren entstanden neue künstlerische Formen, indemdie Grenzen zwischen Text, Bild, Objekt, Theater und Musik aufgehobenwurden und sich die Kunst von ihren herkömmlichen Materialien undProduktionsverfahren löste und für technische Medien öffnete.Ziel der Ausstellungsreihe "Poetische Expansionen" ist zu zeigen,dass entscheidende Impulse für diese Entwicklung aus der Dichtung undder Literatur kamen. Dichter und Künstler wie Nanni Balestrini,Gerhard Rühm, Konrad Balder Schäuffelen sowie Reinhard Döhl, HelmutHeißenbüttel und Hansjörg Mayer, Vertreter der Stuttgarter Schule,traten das Erbe Mallarmés, der Futuristen und Dadaisten an, die denText aus der Linearität und dem Zwang der Narration befreit hatten.Buchstaben, Zeichen und Laute wurden zu Material. In Form vonObjekten, Aktionen und Performances eroberten sie die dritteDimension, den Raum, und die vierte Dimension, die Zeit. "PoetischeExpansionen" zeigt die mediale Revolution der Künste, geboren aus derAuseinandersetzung mit sprachlicher Kommunikation nach dem Ende derGutenberg-Galaxis und dem Beginn des Turing-Universums.Pressekontakt:Regina HockPressereferentinZKM | Zentrum für Kunst und Medien KarlsruhePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitLorenzstr. 19, D-76135 KarlsruheTel +49-(0)721-8100-1821regina.hock@zkm.dewww.zkm.deOriginal-Content von: ZKM Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell