ZKB ortet günstigste Einfamilienhäuser im Kanton in Winterthur

Zürich (awp) - Wer im Kanton Zürich ein günstiges Einfamilienhaus kaufen will, der muss in Winterthur suchen. In der Stadt Zürich dagegen gibt es gerade mal 200 Einfamilienhäuser, die unter einer Million Franken bewertet sind. Dies ist der Befund einer von der Zürcher Kantonalbank (ZKB) durchgeführten und am Mittwoch vorgestellten Studie zum Immobilienmarkt Zürich.

