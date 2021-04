ZIRBELLE auf Erfolgskurs

Turracherhöhe (ots) - Die Naturkosmetiklinie ZIRBELLE wird weit über die Grenzen Österreichs bestelltMag. Christina Brandstätter hat ZIRBELLE vor zwei Jahren gegründet. Einzigartig an ZIRBELLE ist, dass erstmalig Zirbe auch in der Gesichtskosmetik verwendet wird. Erhältlich ist die Serie im Webshop www.zirbelle.at.Dieser Webshop ist vom ersten Tag an ein Erfolg. "Es freut mich ganz besonders, dass wir kein Werbebudget einsetzen und trotzdem gefunden werden. Das ist heutzutage wirklich außergewöhnlich."Erfreut ist die Gründerin aber auch über den internationalen Erfolg. "Zwei von drei Pakete gehen jetzt schon nach Deutschland. Wir haben aber auch Bestellungen von Schweden, der Schweiz und Italien."Pressekontakt:ZIRBELLEMag. Christina Brandstätterbestellung@zirbelle.atOriginal-Content von: ZIRBELLE, übermittelt durch news aktuell