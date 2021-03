ZIM Aktie: Einblicke in das boomende Geschäft mit dem Bau von Containerschiffen!

In der Seeschifffahrt bedingt der gegenwärtige Erfolg oft den zukünftigen Misserfolg. Im Laufe der Jahrzehnte haben Frachtratensprünge immer wieder zu Neubauten geführt, die dann die Frachtraten vernichtet haben. Und damit wären wir bei der heutigen Situation: Die Frachtraten für Containerschiffe steigen in die Höhe, und die Aufträge für Containerschiff-Neubauten auf Werften in China, Südkorea und Japan nehmen sprunghaft zu. Ist das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung