ZF und Schaeffler entwickeln gemeinsame Cloud-Lösung für Windkraftgetriebe (FOTO)

Friedrichshafen/Herzogenaurach (ots) -- Partnerschaft treibt digitalen Wandel der Windkraft voran- Gemeinsame Kompetenz bei Getrieben und Lagern ermöglichtfortschrittliche Lösungen und senkt Kosten- Cloud-Service macht Windkrafträder zuverlässiger und effizienterDie ZF Friedrichshafen AG und Schaeffler bündeln ihre Expertise inWindkrafttechnik und Digitalisierung. Eine neue, cloud-basiertePlattform verbessert die Effizienz von Windkraftgetrieben und-komponenten, senkt damit die Kosten für Windparkbetreiber undermöglicht fortschrittliche Funktionen wie Predictive Maintenance."Als langfristige Entwicklungspartner bündeln ZF und Schaefflerihr Know-how", erklärt Dr. Klaus Geißdörfer, Leiter der ZF-DivisionIndustrietechnik. "Durch diese Kooperation verbessern wir nicht nurdie Zuverlässigkeit der Antriebsstränge von Windkrafträdernkontinuierlich. Mit unserer neuen Cloud-Lösung können Betreiberaußerdem Daten des Betriebsverhaltens in Echtzeit auswerten undvorausschauend Wartungen einplanen." Somit bleiben Windkrafträderauch unter schwierigen Bedingungen einsatzbereit, was dieEnergieerzeugungskosten senken kann.Cloud-Lösung mit Fokus auf dem AntriebsstrangMit der neuen Kooperation intensivieren beide Konzerne, führendeZulieferer der Windkraft-Industrie, ihre Entwicklungsarbeit indigitalen Lösungen für den Windkraftsektor. "Unser System überwachtden gesamten Antriebsstrang des Windrads während des Betriebes. Ausdiesen Daten wird ein 'virtueller Zwilling' des Getriebes erschaffen.Damit lassen sich Leistung und Zustand des Windrads aus der Ferneüberwachen und vorhersehen", sagt Dr. Stefan Spindler, VorstandIndustrie bei Schaeffler.Mehr noch: Dank der neuen Cloud-Lösung können vernetzte Getriebeanhand der verfügbaren Daten immer den aktuell besten Betriebsmoduserrechnen. Damit wird die Energiegewinnung bei jeder Wetterlageoptimiert, notwendige Wartungsarbeiten können vorhergesehen undbesser geplant, die aktuelle Auslastung des Getriebes besserabgestimmt werden. Durch die erhöhte Effizienz und kürzereAusfallzeiten sinken die Kosten für Hersteller und Betreiber.Neue Art der Zusammenarbeit"Um Windturbinen technisch zukunftssicher zu machen, müssen neueGetriebe-Funktionen und -Services auf einer digitalen Plattformbasieren, die für viele Anwender offen steht", sagt Jan WillemRuinemans, Leiter des Geschäftsfelds Windkraft-Antriebstechnik beiZF.ZF bietet dazu die optimale Grundlage, denn es hat bereitsStandards in der Konstruktion vernetzter Getriebe und Strategien inder Betriebssteuerung etabliert. ZF bringt installierteWindkraftgetriebe mit einer Gesamtkapazität von mehr als 100 Gigawattin die gemeinsame cloudbasierte Plattform ein, die mit ihremausgefeilten Systemansatz der Windkraftindustrie helfen soll, nochprofitabler zu arbeiten. Schaeffler erweitert diese Basis mit dem"Schaeffler Smart Ecosystem", einer skalierbaren, sicherenIT-Infrastruktur. Diese verfügt über eine standardisierteSchnittstelle und verschlüsselt den Datenverkehr via VPN oderInternet. Das erlaubt offene "Cloud-to-Cloud"-Lösungen und etablierteine weltweite Norm für Datenaustausch und Zusammenarbeit.Neues Ökosystem mit TraditionIm Rahmen seiner Digitalisierungsstrategie nutzt ZF imFahrzeugbereich ein "Ecosystem" genanntes Netzwerk ausPartnerschaften, Kooperationen und Joint Ventures. Dadurch kann derKonzern seine maßgeschneiderten Lösungen für immer herausforderndereKundenwünsche noch schneller auf den Markt bringen. Nun übernimmt dieDivision Industrietechnik diese Herangehensweise für die Windkraftmit Schaeffler als erstem Partner im neuen"Intelligent-Performance-Management"-Ökosystem.