ZEW-Konjunkturerwartungen steigen im Januar leicht an

MANNHEIM (dts Nachrichtenagentur) - Die mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren haben sich im Januar leicht verbessert: Der entsprechende Index stieg von 13,8 Zählern im Dezember auf nun 16,6 Punkte. Das teilte das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mit. Die Bewertung der aktuellen konjunkturellen Lage in Deutschland verbesserte sich signifikant: Der Index steigt um 13,8 Zähler auf nun 77,3 Punkte.

Die Konjunkturerwartungen für die Eurozone steigen ebenfalls: Der Erwartungsindikator legt um 5,1 Punkte auf 23,2 Punkte zu. Der Indikator für die aktuelle Konjunkturlage im Euroraum steigt um 7,9 Punkte auf einen Wert von minus 0,4 Punkten. "Die leichte Zunahme der ZEW-Konjunkturerwartungen beruht vor allem auf einer Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der europäischen Volkswirtschaften", sagte ZEW-Präsident Achim Wambach. "Die recht guten Zahlen für die vorläufige Entwicklung des deutschen Brutto-Inlandsprodukts im Vorjahr sowie die Industrieproduktion des Eurogebiets im November 2016 kamen wohl für viele überraschend." Der Anstieg der Erwartungen sei deshalb auch als "Vertrauensvorschuss" für 2017 zu sehen, so Wambach weiter.