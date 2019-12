ZEKO-Stellungnahme zu Advance Care Planning Kontinuierliche Beratung für mehr Autonomie am Lebensende

Berlin (ots) - Berlin, 13.12.2019 - Der Umgang mit nicht einwilligungsfähigenMenschen an ihrem Lebensende stellt Angehörige und Ärzte vor schwierige undbelastende Entscheidungen. Dies kann auch dann der Fall sein, wenn einePatientenverfügung vorliegt. Entspricht der geäußerte Wunsch des Patientenseinen aktuellen Vorstellungen? Bezieht sich der niedergelegte Wille auf diekonkrete Behandlungssituation? Für Klarheit kann das Konzept des Advance CarePlanning (ACP) sorgen. Es setzt auf einen fortlaufenden Beratungs- undDokumentationsprozess mit Hilfe von fachlich geschulten Gesprächsbegleitern undbezieht auch sich ändernde Behandlungspräferenzen des Patienten mit ein. Bereitsim Jahr 2015 wurde mit dem Hospiz- und Palliativgesetz die Finanzierung von ACPin stationären Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe fürMenschen mit Behinderungen verankert. Menschen in Einrichtungen des BetreutenWohnens und in der häuslichen Umgebung sind davon nicht erfasst. Die ZentraleEthikkommission bei der Bundesärztekammer (ZEKO) plädiert dafür, dieseMöglichkeit der vorsorglichen Willensbekundung breit zu unterstützen. In einerheute vorgelegten Stellungnahme zeigt sie Chancen, Risiken und Herausforderungenvon ACP auf."Wenn Menschen qualifiziert dabei unterstützt werden, sich eine Meinung übermögliche medizinische Maßnahmen an ihrem Lebensende zu bilden, profitieren davonnicht nur die Betroffenen selbst. Auch Angehörige und Ärzte werden inschwierigen Entscheidungssituationen entlastet", sagteBundesärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt anlässlich der Veröffentlichungder Stellungnahme. ACP stelle deshalb eine sinnvolle Ergänzung zu den bewährtenMöglichkeiten der vorsorglichen Willensbekundung dar.Konkret handelt es sich bei Advance Care Planning um ein Konzept, das in denletzten 30 Jahren von den USA, Australien und Kanada ausgehend entwickelt wurde.Unter Einbindung der etablierten rechtlichen Vorsorgeinstrumente beinhaltet dasKonzept einen auf die Bedürfnisse des Einzelnen ausgerichteten Kommunikations-und Gesprächsprozess und bezieht die relevanten Akteure des Versorgungssystemsmit ein, um die Umsetzung der erstellten Vorausverfügungen zu gewährleisten. DieBasis der Gespräche bildet die Ermittlung individueller Wertvorstellungen zumLeben, zu schwerer Krankheit und zum Sterben. Diese persönlichen Einstellungenliefern nicht nur die Grundlage für die Entscheidung über die generelleAusrichtung einer medizinischen Behandlung, sondern auch für konkretereTherapieziele.Die ZEKO betont in ihrer Stellungnahme aber auch die Notwendigkeit einesverantwortungsvollen Umgangs mit ACP. Bei Patienten dürfe keinesfalls derEindruck eines faktischen Zwangs zur Vorausplanung entstehen. "Der geeigneteZeitpunkt für ein ACP-Gespräch ist sensibel zu wählen", sagte Prof. Dr. jur.Jochen Taupitz, Vorsitzender der ZEKO. Auch müsse kritisch geprüft werden, ob imEinzelfall eine proaktive Thematisierung von ACP zu Belastungen bei Betroffenenführen kann. Möglich sei dies zum Beispiel bei neu aufgenommenen Bewohnern ineiner stationären Einrichtung, die ohnehin Schwierigkeiten haben, sich in derneuen Umgebung zurecht zu finden. "Umgekehrt kann es bei Menschen mitbeginnender Demenz sinnvoll sein, ihnen rechtzeitig vor Eintritt derEinwilligungsunfähigkeit eine noch selbstbestimmte Entscheidung zu ermöglichen",erläuterte Taupitz.Auch wenn es in Deutschland mittlerweile eine Vielzahl anunterschiedlich ausgestalteten Konzepten für die gesundheitliche Vorausplanunggibt, befinden sich spezifische, in die medizinische Grundversorgung integrierteACP-Konzepte, die eine systematische Implementierung von vorausverfügtenWillensbekundungen umfassen, noch in den Anfängen."Die ZEKO möchte mit der vorgelegten Stellungnahme eine breite unddifferenzierte Diskussion anstoßen, wie eine Vorausplanung vonBehandlungsentscheidungen mittels ACP effektiv unterstützt und möglichst breitzugänglich gemacht werden kann", so Taupitz.Stellungnahme zu Advance Care Planning:https://www.zentrale-ethikkommission.de/ACP2019/Pressekontakt:Stabsbereich Politik und KommunikationPressestelle der deutschen ÄrzteschaftHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinSamir RabbataPressesprecherTelefon: (030) 40 04 56-700E-Mail: presse@baek.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9062/4467884OTS: BundesärztekammerOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell