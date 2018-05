ZEIT Studienführer 2018/19 erscheint mit dem neuen CHE Hochschulranking

Hamburg (ots) - Ab sofort ist der ZEIT Studienführer 2018/19 mitdem aktuellen CHE Hochschulranking im Handel. In diesem bewertenStudierende ihre Studienbedingungen und beantwortet das Magazin auf300 Seiten die wichtigsten Fragen rund um den Einstieg in dasStudium, hilft bei der Entscheidung für das richtige Fach und denpassenden Studienort und gibt Tipps zu Studienbewerbung und-finanzierung. Jedes Fach wird im Dreijahresrhythmus neu bewertet. Indiesem Jahr aktualisiert wurden die Fächer: Biologie /Biowissenschaften, Chemie, Geografie, Geowissenschaften, Informatik,Mathematik, Medizin, Pflegewissenschaft, Pharmazie, Physik,Politikwissenschaft / Sozialwissenschaften, Sport /Sportwissenschaft, Lehramt Sport und Zahnmedizin.Martin Spiewak, Chefredakteur des ZEIT Studienführers:"Abiturienten haben heutzutage so viele Möglichkeiten wie niemalszuvor. Das kann schnell verunsichern und die Angst wecken, sichfalsch zu entscheiden. Mit unserem Studienführer wollen wir ihnen dieAngst nehmen und eine Entscheidungshilfe an die Hand geben. Neben demRanking bietet der Studienführer eine Vielzahl vonHintergrundinformationen, Erfahrungsberichten und Tipps. Durch dieseBandbreite hilft er jedem, der an einem Studium interessiert ist,eine bewusste Entscheidung zu treffen."Frank Ziegele, Geschäftsführer des CHE Centrum fürHochschulentwicklung: "Das CHE Hochschulranking liefert seit 20Jahren detaillierte und verlässliche Informationen über dieBedingungen im Studium und hat sich als wichtige Orientierungshilfefür Studieninteressierte etabliert. Im CHE Hochschulranking könnendie Hochschulen entsprechend der persönlichen Vorlieben verglichenwerden - z. B. gute Betreuung, internationale Ausrichtung oderbesondere Praxisorientierung."Fakten zu über 300 Universitäten und Fachhochschulen, mehr als2.700 Fachbereichen, über 10.000 Studiengängen und die Bewertungenihrer Studierenden finden sich für über 30 Fächer: Das CHEHochschulranking bietet die umfassendste und fundiertesteInformationsquelle für Studieninteressierte aus dem deutschsprachigenRaum.Das vollständige CHE Hochschulranking ist ab sofort auch auf ZEITCAMPUS ONLINE unter www.zeit.de/che-ranking abrufbar. Die Nutzerkönnen mit zahlreichen interaktiven Suchmöglichkeiten das Rankingnach ihren individuellen Studienbedürfnissen nutzen, um die passendeHochschule zu finden. ZEIT CAMPUS ONLINE bietet Studierenden unterwww.zeit.de/campus eine zentrale Anlaufstelle für alle Lebens- undOrientierungsfragen zu Studium und Beruf.Der ZEIT Studienführer ist für 8,95 Euro im Handel oder unterwww.zeit.de/studienfuehrer erhältlich.Diese Pressemitteilung finden Sie auch unter www.zeit.de/presse.Pressekontakt DIE ZEIT:Lena PröveUnternehmenskommunikation und VeranstaltungenTel.: 040 / 32 80-2176Fax: 040 / 32 80-558E-Mail: lena.proeve@zeit.dePressekontakt CHE:Petra GiebischCHE HochschulrankingTel: 05241 / 97 61-38Fax: 05241 / 97 61-40E-Mail: petra.giebisch@che.deOriginal-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell