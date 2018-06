ZEIT MATINEE: Franziska Giffey im Gespräch mit Josef Joffe und Roman Pletter

Hamburg (ots) - ZEIT-Herausgeber Josef Joffe und ZEIT-RedakteurRoman Pletter sprechen am Sonntag, 24. Juni 2018, mitBundesfamilienministerin Franziska Giffey.Wir laden Sie herzlich ein, an der Veranstaltung teilzunehmen:ZEIT MATINEE Sonntag, 24. Juni 2018, 11.00 UhrBucerius Law School, Helmut Schmidt AuditoriumJungiusstraße 6, 20355 Hamburg"Gute Politik beginnt beim Betrachten der Wirklichkeit", das istihr Leitspruch. Als Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln hatteFranziska Giffey dazu jede Menge Gelegenheit. Die Sozialdemokratinlegte sich mit kriminellen Clans an, gilt als zielstrebig undfurchtlos. In der ZEIT MATINEE spricht sie über frühe Bildungschancenfür alle, das komplizierte Miteinander in einer pluralen Gesellschaft- und darüber, dass sie in die neue Regierung mehr einbringen willals "jung, weiblich, ostdeutsch".Gerne reservieren wir Ihnen eine Pressekarte unter presse@zeit.de.Das komplette Veranstaltungsprogramm finden Sie unterwww.zeit.de/veranstaltungen. Videos von den ZEIT Veranstaltungensehen Sie unter www.zeit.de/veranstaltungen-live.Pressekontakt:Heike SchmidtReferentin LeserveranstaltungenTel.: 040 / 32 80 - 273E-Mail: heike.schmidt@zeit.dewww.twitter.com/zeitverlagOriginal-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell