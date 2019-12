ZEISS mit zehntem Rekordjahr in Folge / Umsatz steigt um 11 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro - EBIT erstmals über 1 Milliarde Euro

Stuttgart (ots) -- Alle vier Sparten haben zum Wachstum beigetragen- Medizintechnik sowie Industrie- und Forschungs-lösungen sorgenfür überdurchschnittliches Wachstum der ZEISS Gruppe- Halbleitertechnik mit starkem Wachstum dank neuerEUV-Technologie- ZEISS CEO Michael Kaschke: "ZEISS ist im Wandel vom globalenTechnologieführer zum Gestalter von Märkten."Die ZEISS Gruppe hat ihren kontinuierlichen Wachstumskurs fortgesetzt, denn auchim abgeschlossenen Geschäftsjahr 2018/19 (Bilanzstichtag: 30. September 2019)stiegen Umsatz und Gewinn auf neue Höchststände. Der Umsatz wuchs um 11 Prozentauf 6,428 Milliarden Euro (Vorjahr: 5,817 Mrd. Euro), bereinigt um Währungs- undKonsolidierungskreiseffekte (vergleichbar) sind es 8 Prozent. Auch das Ergebnisvor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 1,063 Milliarden Euro deutlich über demVorjahresniveau (772 Mio. Euro). Die EBIT-Marge lag bei 17 Prozent. DerAuftragseingang stieg um 9 Prozent auf erstmals 6,575 Milliarden Euro. "AlleZEISS Sparten haben sich hervorragend entwickelt. Das ist gerade auch im Umfeldeines unsicheren Wirtschaftsklimas und tief greifenden Strukturwandels inverschiedenen Industrien durchaus bemerkenswert", sagte VorstandsvorsitzenderProf. Dr. Michael Kaschke und ergänzte: "ZEISS hat sich konsequent auf solcheSzenarien vorbereitet und hat mit seiner Unternehmensstrategie ZEISS Agenda 2020das Unternehmen zukunfts- und auch widerstandsfähig positioniert. ZEISS ist imWandel, in vielen Sparten und Bereichen vom globalen Technologieführer auch zumGestalter des Marktes zu werden."Mehr Informationen aufhttps://www.zeiss.de/pressekonferenzÜber ZEISSZEISS ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen der optischen undoptoelektronischen Industrie. In den vier Sparten Semiconductor ManufacturingTechnology, Industrial Quality & Research, Medical Technology und ConsumerMarkets erwirtschaftete die ZEISS Gruppe zuletzt einen Jahresumsatz von über 6,4Milliarden Euro (Stand: 30.9.2019).ZEISS entwickelt, produziert und vertreibt für seine Kunden hochinnovativeLösungen für die industrielle Messtechnik und Qualitätssicherung,Mikroskopielösungen für Lebenswissenschaften und Materialforschung sowieMedizintechniklösungen für Diagnostik und Therapie in der Augenheilkunde und derMikrochirurgie. ZEISS steht auch für die weltweit führende Lithographieoptik,die zur Herstellung von Halbleiterbauelementen von der Chipindustrie verwendetwird. ZEISS Markenprodukte wie Brillengläser, Fotoobjektive und Ferngläser sindweltweit begehrt und Trendsetter.Mit diesem auf Wachstumsfelder der Zukunft wie Digitalisierung, Gesundheit undIndustrie 4.0 ausgerichteten Portfolio und einer starken Marke gestaltet ZEISSden technologischen Fortschritt mit und bringt mit seinen Lösungen die Welt derOptik und angrenzende Bereiche weiter voran. Grundlage für den Erfolg und denweiteren kontinuierlichen Ausbau der Technologie- und Marktführerschaft vonZEISS sind die nachhaltig hohen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung.Mit über 31.000 Mitarbeitern ist ZEISS in fast 50 Ländern mit rund 30Produktionsstandorten, 60 Vertriebs- und Servicestandorten sowie 25 Forschungs-und Entwicklungsstandorten weltweit aktiv. Hauptstandort des 1846 in Jenagegründeten Unternehmens ist Oberkochen, Deutschland. Alleinige Eigentümerin derDachgesellschaft, der Carl Zeiss AG, ist die Carl-Zeiss-Stiftung, eine dergrößten deutschen Stiftungen zur Förderung der Wissenschaft.Weitere Informationen unter www.zeiss.dePressekontakt:Ansprechpartner für die Presse ZEISS GruppeJörg Nitschke, PressesprecherTel. +49 7364 20-3242E-Mail: joerg.nitschke@zeiss.comwww.zeiss.de/newsroomWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/69120/4465221OTS: Carl Zeiss AGOriginal-Content von: Carl Zeiss AG, übermittelt durch news aktuell