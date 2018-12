ZEISS mit weiterem Rekordjahr

Stuttgart (ots) -Im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2017/18 (Bilanzstichtag: 30.September 2018) stiegen Umsatz und Gewinn auf einen neuenHöchststandDie ZEISS Gruppe ist weiter auf Wachstumskurs: Der Umsatz wuchs um9 Prozent auf 5,817 Milliarden Euro (Vorjahr: 5,348 Mrd. Euro),bereinigt um Währungseffekte sind es 12 Prozent. Beim Gewinn konntedie nachteilige Währungsentwicklung vollständig kompensiert werden,sodass das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit 772 MillionenEuro leicht über dem Vorjahresniveau (770 Mio. Euro) lag. DieEBIT-Marge lag bei 13 Prozent. Der Auftragseingang stieg um 7 Prozentauf 6,046 Milliarden Euro."Alle ZEISS Sparten und Regionen trugen zu diesem hervorragendenErgebnis bei. Besonders unsere innovativen Produkte für dieHalbleiterfertigung und in der Medizintechnik sorgten für eineWachstumsdynamik, die deutlich über dem Markt liegt", sagte Prof. Dr.Michael Kaschke, Vorstandsvorsitzender von ZEISS."Mit unserem konsequenten Fokus auf Innovationen, Investitionenund auf Expansion haben wir das 6-Milliarden-Umsatzziel fest imVisier", so die Prognose von Kaschke für das Geschäftsjahr 2018/19.Weiterführende Informationen auf www.zeiss.de/pressekonferenz.Über ZEISSZEISS ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen deroptischen und optoelektronischen Industrie. In den vier SpartenIndustrial Quality & Research, Medical Technology, Consumer Marketsund Semiconductor Manufacturing Technology erwirtschaftete die ZEISSGruppe zuletzt einen Jahresumsatz von über 5,8 Milliarden Euro(Stand: 30.9.2018).ZEISS entwickelt, fertigt und vertreibt für seine Kundenhochinnovative Lösungen für die industrielle Messtechnik undQualitätssicherung, Mikroskopielösungen für Lebenswissenschaften undMaterialforschung sowie Medizintechniklösungen für Diagnostik undTherapie in der Augenheilkunde und der Mikrochirurgie. ZEISS stehtauch für die weltweit führende Lithographieoptik, die zur Herstellungvon Halbleiterbauelementen von der Chipindustrie verwendet wird.ZEISS Markenprodukte wie Brillengläser, Fotoobjektive und Ferngläsersind weltweit begehrt und Trendsetter.Mit diesem auf Wachstumsfelder der Zukunft wie Digitalisierung,Gesundheit und Industrie 4.0 ausgerichteten Portfolio und einerstarken Marke gestaltet ZEISS die Zukunft weit über die optische undoptoelektronische Branche hinaus. Grundlage für den Erfolg und denweiteren kontinuierlichen Ausbau der Technologie- undMarktführerschaft von ZEISS sind die nachhaltig hohen Aufwendungenfür Forschung und Entwicklung.Mit rund 30.000 Mitarbeitern ist ZEISS in fast 50 Ländern mit rund60 eigenen Vertriebs- und Servicestandorten, mehr als 30 Produktions-sowie rund 25 Entwicklungsstandorten weltweit aktiv. Hauptstandortdes 1846 in Jena gegründeten Unternehmens ist Oberkochen,Deutschland. Alleinige Eigentümerin der Dachgesellschaft, der CarlZeiss AG, ist die Carl-Zeiss-Stiftung, eine der größten deutschenStiftungen zur Förderung der Wissenschaft.Weitere Informationen unter www.zeiss.deAnsprechpartner für die Presse:Jörg Nitschke, Pressesprecher+49 7364 20-3242joerg.nitschke@zeiss.comOriginal-Content von: Carl Zeiss AG, übermittelt durch news aktuell