ZEISS feiert 175 Jahre voller Innovationen, Leidenschaft und Mut zur Entwicklung

Jena (ots) -Vor 175 Jahren eröffnete der junge Mechaniker Carl Zeiss in Jena seine Werkstatt für Feinmechanik und Optik und legte damit den Grundstein für das Unternehmen ZEISS. Anlässlich dieses besonderen Datums veranstaltete das Unternehmen einen Festakt. Dieser fand als digitale Veranstaltung am 16. November 2021 im Volkshaus am Gründungsstandort in Jena statt. Dr. Karl Lamprecht, Vorstandsvorsitzender der ZEISS Gruppe, würdigte während des virtuellen Festakts die erfolgreiche Vergangenheit des Unternehmens, feierte die Gegenwart und gab einen Ausblick auf die Zukunft.„Mit seiner besonderen Geschichte und seiner herausragenden Leistungskraft ist ZEISS ein außergewöhnliches Unternehmen. Die 175 Jahre zeigen auch, dass es sowohl ein hohes Maß an Robustheit und als auch an Veränderungsbereitschaft bedarf. Bei ZEISS sind es vor allem auch die Attribute Leidenschaft, Pioniergeist und Bodenhaftung, die es immer wieder möglich gemacht haben, die Grenzen des technisch Machbaren immer wieder herauszufordern und zu verschieben“, so Dr. Lamprecht. „175 Jahre ZEISS sind mehr als nur ein historischer Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte. Sie sind auch Ansporn für uns, mit Weitblick und technologischen Innovationen zu einer lebenswerten Zukunft beizutragen.“Per Video-Botschaft gratulierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier allen Mitarbeitenden weltweit: „175 Jahre ZEISS, das ist mehr als nur ein Firmenjubiläum. Das Zusammenspiel von Unternehmergeist, Forschermut und Erfindungsgabe machen die ZEISS Gruppe zu einer Vorreiterin der industriellen Moderne.“ Bundespräsident Steinmeier hob insbesondere die Verantwortung von ZEISS als Stiftungsunternehmen hervor: „Mit Ernst Abbes visionärer Einsicht, dass wirtschaftlicher Erfolg, wissenschaftlicher Fortschritt und gesellschaftlicher Zusammenhalt einander bedingen, wurde der Grundstein dafür gelegt, dass mit der Carl-Zeiss-Stiftung unternehmerische Verantwortung für das Gemeinwohl institutionalisiert wurde.“ Er äußerte sich überzeugt davon, dass es die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft brauche, um Ziele wie Klimaneutralität und die Sicherung von Arbeitsplätzen und Wohlstand zu erreichen.Pressekontakt:ZEISS GruppeJörg Nitschke, PressesprecherTel.: +49 7364 20-3242E-Mail: joerg.nitschke@zeiss.comOriginal-Content von: Carl Zeiss AG, übermittelt durch news aktuell