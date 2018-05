ZEISS Halbjahresbilanz: Hochtechnologien treiben Wachstum / Halbjahresumsatz wächst auf 2,8 Milliarden Euro - EBIT trotz negativer Währungseffekte auf Vorjahresniveau

Oberkochen (ots) - Die ZEISS Gruppe schließt die ersten sechsMonate des Geschäftsjahres 2017/18 (Halbjahresstichtag: 31. März2018) erfolgreich ab: Der Umsatz steigt um 9 Prozent auf 2,773Milliarden Euro (1. Halbjahr 2016/17: 2,550 Mrd. Euro), bereinigt umWährungseffekte sogar um 13 Prozent. Auch das Ergebnis vor Zinsen undSteuern (EBIT) liegt mit 380 Millionen Euro trotz deutlich negativerWährungseffekte auf Vorjahresniveau (384 Mio. Euro). DerAuftragseingang steigt auf 2,839 Milliarden Euro (1. Halbjahr2016/17: 2,743 Mrd. Euro)."Besonders unsere Geschäfte in den HochtechnologiefeldernHalbleiterfertigungstechnik, Messtechnik und Medizintechnik sorgenfür Wachstum und bringen die ZEISS Gruppe weiter nach vorn", sagteVorstandsvorsitzender Prof. Dr. Michael Kaschke. "Wir profitiereneinmal mehr von unserem ausgeglichenen und zukunftsgerichtetenPortfolio und unserer breiten globalen Aufstellung."ZEISS erzielt rund 90 Prozent seines Umsatzes außerhalbDeutschlands. Die positive Geschäftsentwicklung wird besonders vonden sich dynamisch entwickelnden Volkswirtschaften in der Region APACgetragen.Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung steigert ZEISS umrund 20 Prozent auf 298 Millionen Euro (1. Halbjahr 2016/17: 247 Mio.Euro).Weiterführende Informationen auf www.zeiss.de/pressekonferenz.Über ZEISSZEISS ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern der optischenund optoelektronischen Industrie. Die ZEISS Gruppe entwickelt,produziert und vertreibt Messtechnik, Mikroskope, Medizintechnik,Brillengläser sowie Foto- und Filmobjektive, Ferngläser undHalbleiterfertigungs-Equipment. Die ZEISS Gruppe ist in über 40Ländern vertreten und hat weltweit mehr als 50 Vertriebs- undServicestandorte, über 30 Produktionsstandorte sowie rund 25Forschungs- und Entwicklungsstandorte. Im Geschäftsjahr 2016/17erzielte der Konzern mit rund 27.000 Mitarbeitern einen Umsatz vonrund 5,3 Milliarden Euro. Sitz des 1846 in Jena gegründetenUnternehmens ist Oberkochen.Ansprechpartner für die Presse:Jörg Nitschke, Pressesprecher+49 7364 20-3242joerg.nitschke@zeiss.comOriginal-Content von: Carl Zeiss AG, übermittelt durch news aktuell