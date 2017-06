ZEG startet neues E-Bike-Portal: JOM entwickelt Media und Kreation (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Sie sind stabil, sauber und immer sicherer: E-Bikes erobern dieStädte und zählen zu den momentan angesagtesten Mobilitäts-Trends.Jetzt hat die Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft (ZEG) die Plattformwww.e-bike.com ins Leben gegründet, um der wachsenden Zahl an Fanseine neue zentrale Anlaufstelle zu bieten. Neben News und Infos zuE-Bikes findet der User dort Fachhändler in seiner Nähe, kannProbefahrten buchen oder checken, wo es Mietstationen gibt. Die ZEG,Köln, gilt als wichtiger Player am Markt (europaweit, in DEPlatzhirsch): Zu dem Verbund haben sich 960 unabhängigeFahrradfachhändler zusammengeschlossen, um günstige Umsatz- undEinkaufsmöglichkeiten zu erschließen.Für den Launch der Website und die damit verbundenenkommunikativen Aktivitäten zeichnet die Agentur JOM JäschkeOperational Media am Standort Düsseldorf verantwortlich. Sieentwickelte die gesamte Kreation, plante und setzte sämtlichedigitalen Maßnahmen um. Vorrangiges Ziel dabei ist es, dieAufmerksamkeit für die Kampagne zu steigern und den Traffic zuerhöhen."Die neue Plattform e-bike.com soll die zentraleInformationsplattform rund um das Thema E-Bike werden. Ziel ist esdie User für das Thema zu begeistern, sie dazu zu motivieren sicheinmal selbst auf ein E-Bike zu schwingen und im weiteren Verlauf inKäufer der ZEG Onlinemarkenshops bzw. der stationären ZEGFachhändler zu überführen." sagt Daniel Hülsmeyer, Head ofE-Commerce. "Für uns war es deshalb wichtig, einen Agenturpartner zufinden, der neben einem hohen Marktverständnis und strategischemKnowhow auch über die nötige digitale Expertise verfügt."Bei JOM ist man erfreut über den Etatgewinn, mit dem sich diepositive Entwicklung des neuen Standorts Düsseldorf fortsetzt. OliverBlecken, geschäftsführender Gesellschafter JOM: "Das zeigt, dass wirmit unserem speziellen Angebot am Markt auf großes Interesse stoßen."Über die JOM Group:JOM kombiniert die Leistungen einer auf nachhaltig höchsteBudgeteffizienz positionierten Mediaagentur mit dem Angebot einerkonsequent auf Performancemarketing spezialisierten Digitalagentur.JOM wurde 1997 von Michael Jäschke gegründet und beschäftigt inDeutschland 62 Mitarbeiter. JOM ist inhabergeführt, unabhängig undfokussiert auf die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz. Miteinem Billing-Volumen von rund 225 Mio. EUR gehört JOM zu den Top 4der inhabergeführten Mediaagenturen in Deutschland. Gleiches gilt fürdas Feld der Performance-Marketing-Agenturen.JOM ist Mitglied der OMG und des BVDW.Zu den Kernkompetenzen zählen Mediaberatung in allen On- undOffline-Medien, Performance-Marketing,Content-/Social-Media-Marketing, Online-/Public-Relations,Online-Kreation, Regionalmarketing sowie als Basis jede Form vonstrategischer Planung.JOM arbeitet nach dem selbstentwickelten, wissenschaftlichfundierten Prinzip der Hybrid Marketing Communication. Es steht nurJOM-Klienten zur Verfügung. Damit kann die Agentur für jedeindividuelle Aufgabe die optimale Kombination aus allen denkbarenKommunikationskanälen zusammenstellen, im Online-Bereich integriertauch mit Content füllen und so ihren Klienten ein Höchstmaß annachhaltiger Budgeteffizienz garantieren.Pressekontakt JOM Group:Torsten HunsickerTel: 040-27822-0Email: torsten.hunsicker@jom-group.comWeb: www.jom-group.comOriginal-Content von: JOM J?schke Operational Media GmbH, übermittelt durch news aktuell