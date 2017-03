ZEAL Network Aktie: Die Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "ZEAL Network":

letzte Woche hat sich Frank Holbaum die Aktie des privaten Lotterieunternehmens ZEAL Network einmal genauer angesehen. Am 19. März war diese seit dem letzten Handelstag um 0,40% gestiegen. Der Kurs betrug somit an der Xetra 27,35€ und war seit der Vorwoche um -3,25% und seit Jahresbeginn um 26,15% gesunken.

Die Fundamentaldaten! ZEAL Network SE ist sowohl im historischen Vergleich als auch im Vergleich mit den Mitbewerbern unterbewertet, wäre aber ab einem Kurs über 33,96 € überbewertet. Hier lautete das Urteil Buy.

Die Analysteneinschätzung! Für die ZEAL Network Aktie gab es am 19. März 1 Buy, 1 Sell und 2 Hold Analystenmeinungen und das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 41,00€. Der aktuelle Kurs könnte also um 50,62% steigen. Hier lautete das Urteil Buy.

Die Sharewise-Crowd! Zwar gibt es nur eine geringe Anzahl an Einschätzungen für die ZEAL Network-Aktie, das durchschnittliche Kursziel der Crowd liegt allerdings bei 55,50€, der aktuelle Kurs könnte sich also um 102,93% verändern. Hier lautete das Urteil Buy!

Im 3-Stufen-Check bekam die Aktie ein Buy und wir werden Sie weiterhin auf dem Laufenden halten.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.