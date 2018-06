ZDK verlässt europäischen Dachverband CECRA

Stuttgart/Bonn (ots) - Seinen Austritt aus dem europäischenDachverband CECRA hat der Vorstand des Zentralverbands DeutschesKraftfahrzeuggewerbe (ZDK) beschlossen. Auf der Mitgliederversammlungdes ZDK am 15. Juni in Stuttgart gab Präsident Jürgen Karpinskibekannt, dass die CECRA-Mitgliedschaft des ZDK zum 31. Dezember 2018beendet werde.Als einen wichtigen Grund nannte er das zunehmende Missverhältniszwischen dem finanziellen Einsatz des ZDK als mit Abstand größtemBeitragszahler und den Resultaten der Arbeit von CECRA. Ein weitererwesentlicher Faktor sei der zunehmende Mangel an Transparenz, sowohlbezogen auf die strategische Ausrichtung als auch auf das operativeGeschäft des Verbandes. Dies sei besonders deswegen nichtnachvollziehbar, da der ZDK mit seinen eigenen personellen Ressourcenextrem viel fachliche Arbeit für CECRA geleistet habe. Aufgrundäußerst schwieriger Abstimmungsprozesse bei CECRA seien dieMöglichkeiten der aktiven Gestaltung zunehmend eingegrenzt worden.Alle Versuche, hier Veränderungen herbeizuführen, seien letztlichgescheitert oder im Sande verlaufen.Der ZDK werde die europäische Lobbyarbeit jetzt verstärkt über dasseit September 2015 in Brüssel bestehende eigene Büro abwickeln sowiebeispielsweise den europäischen Dachverband UEAPME (Handwerk und KMU)und die AFCAR-Allianz nutzen. ZDK-Präsident Karpinski wies daraufhin, dass mit dem Austritt aus Sicht des ZDK die Tür zu CECRA nichtvollständig zugeschlagen sei, sondern bei erfolgreicherReorganisation eine Mitarbeit durchaus mittelfristig wieder in denBereich des Möglichen rücken könnte. Der Austritt wurde derCECRA-Spitze am 13. Juni 2018 per Brief mitgeteilt, der am gleichenTag vorab per Mail zugestellt wurde.Pressekontakt:Ulrich KösterZDK-PressesprecherTel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: koester@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell