ZDK unterstützt Forderung nach vollständiger Technologieoffenheit

Bonn (ots) - Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) unterstütztdie Forderung von Bundesverkehrsminister Scheuer nach einer vollständigenTechnologieoffenheit bei alternativen Antrieben und Kraftstoffen. DerVerkehrsminister bezeichnete 2020 als "Hoffnungsjahr" für wenigerklimaschädliche Autoantriebe in Deutschland. Es wäre aus Scheuers Sicht aber einFehler, sich nur auf eine Variante festzulegen. Er kritisierte, dass dersynthetische Kraftstoff Care Diesel bisher nicht vom Bundesumweltministeriumgenehmigt sei.In diesem Zusammenhang bekräftigt der ZDK seine Forderung nach gezielterFörderung von synthetischen oder regenerativen Kraftstoffen. Diese Kraftstoffehätten nur dann Marktchancen, wenn sie zu wettbewerbsfähigen Preisen angebotenwerden, so ZDK-Hauptgeschäftsführer Axel Koblitz. Gerade auf langen Streckenoder im Schwerlastverkehr haben Verbrennungsmotoren Vorteile gegenüberBatterieautos. "Mit klimaneutral hergestellten synthetischen Kraftstoffenkönnten sofort über 52 Millionen Pkw und Nutzfahrzeuge zum Abbau derCO2-Belastung beitragen", so Koblitz. Langfristig sei der über Wasserstoff undBrennstoffzelle angetriebene Elektromotor ohnehin die technologisch überlegeneLösung hinsichtlich Gewicht, Reichweite und Betankungsdauer.Pressekontakt:Stefan Meyer, ZDK-PR-ReferentTel.: 0228/ 91 27 273E-Mail: smeyer@kfzgewerbe.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7865/4485902OTS: Zentralverband Deutsches KraftfahrzeuggewerbeOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell