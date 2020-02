Bonn (ots) - Ein Urteil mit Augenmaß - so beurteilt der Zentralverband DeutschesKraftfahrzeuggewerbe (ZDK) die gestrige Entscheidung desBundesverwaltungsgerichts (BVerwG) in Sachen Fahrverbote. Demnach kann einVerkehrsverbot für Dieselfahrzeuge unverhältnismäßig sein, wenn nach einerPrognose auf hinreichend sicherer Grundlage der Grenzwert für Stickstoffdioxidin Kürze eingehalten wird.Laut dem Bundesumweltamt (UBA) hat sich im vergangenen Jahr die Luft indeutschen Städten merklich verbessert*. Demnach ist der Jahresmittelgrenzwertfür Stickstoffdioxid (NO2) nur noch an etwa 20 Prozent der Messstationenüberschritten worden. 2018 waren es noch mehr als 40 Prozent gewesen. Erstmaligseit Inkrafttreten des Feinstaubgrenzwertes von 50 µg/m³ für das Tagesmittel imJahre 2005 wurde dieser im vergangenen Jahr laut dem UBA an keiner deutschenMessstation überschritten.Laut einem ZDK-Sprecher hätten dazu auch die vielfältigen Maßnahmen derAutomobilwirtschaft beigetragen. Als Beispiele nannte er unter anderem dieSoftware-Updates, den fortschreitenden Austausch älterer Dieselfahrzeuge durchPkw mit modernen Euro 6 d-Temp-Motoren und die Möglichkeit derHardware-Nachrüstung für ältere Dieselfahrzeuge. Darüber hinaus werde diewachsende Zahl in den Verkehr kommender Hybrid- und batterieelektrischbetriebener Fahrzeuge zu einer weiteren Verbesserung der Luftqualität beitragen.Vor diesem Hintergrund seien den Autofahrern und vor allem den vielenBerufspendlern mögliche Fahrverbote nicht mehr zu vermitteln, so derZDK-Sprecher.*http://ots.de/1ipyJ7Pressekontakt:Ulrich KösterZDK-PressesprecherTel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: koester@kfzgewerbe.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7865/4533130OTS: Zentralverband Deutsches KraftfahrzeuggewerbeOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell