"ZDI talents" - der neue "Cash & Quote Award"-Gewinner steht fest / 2000 Euro und ein Sendeplatz gehen an das Video "Hackerangriff erklärt" (FOTO)

Der August-Gewinner von "ZDI talents" steht fest: Es ist Finn Dohrnmit seinem Video "Hackerangriff erklärt", in dem gezeigt wird, wiewir uns mit einfachen Mitteln vor Hackerangriffen schützen können.Nachdem die Jury, bestehend aus den Redaktionen "dunja hayali" undDas kleine Fernsehspiel sowie der European Web Video Academy, aus denEinreichungen zum Thema "Fake!? Identität im Netz" die fünf bestenVideos ausgewählt hatte, traf die Netz-Community per Abstimmung diefinale Entscheidung. Dabei machte Finn Dohrn das Rennen. Er erhältdas Preisgeld in Höhe von 2000 Euro. Außerdem wird seinGewinnerbeitrag im Sommer 2018 auf dem Sendeplatz des KleinenFernsehspiels im ZDF ausgestrahlt.Zu dem Wettbewerb für den "Cash & Quote Award" im Monat September zumThema "Freiheit" ruft die stoffführende ZDF-Redaktion von "Zarah -Wilde Jahre" auf. Das sechsteilige Format, das ab 7. September 2017,jeweils donnerstags, 21.00 Uhr, im ZDF zu sehen ist, erzählt einStück deutsche Emanzipationsgeschichte im Genre einerJournalistenserie. Eingereicht werden kann wieder Video-Content injeder Form: als journalistischer Beitrag, Sketch oder Statement vorder Kamera, als Kurzfilm, als Animation, Song und vieles mehr. DieFrist für den Wettbewerb endet am Donnerstag, 14. September 2017, derGewinner oder die Gewinnerin wird am Donnerstag, 28. September 2017,verkündet.Beim "Cash & Quote Award" fördert das ZDF gemeinsam mit der EuropeanWeb Video Academy den Online-Nachwuchs. Jeden Monat ruft ein anderesFormat aus der ZDF-Familie die Video-Creators in einem Wettbewerbauf, neue Ideen und Perspektiven rund um das jeweilige Format zuentwickeln. Das Preisgeld und die Ausstrahlung winken jedemMonatsgewinner. Der Video-Creator des besten Videos eines Jahreserhält einen Entwicklungsauftrag des ZDF.