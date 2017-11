"ZDI talents": erste Adresse für kreativen Online-Nachwuchs im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Wie und wo kann der Nachwuchs aus dem Netz seine Ideen anbieten?Welche Möglichkeiten gibt es für die Online-Videoszene, beim ZDFanzudocken, welche Ausbildungsangebote und Jobs gibt es dort? Und wobekommen junge Talente professionelle Tipps für das Erstellen vonBewegtbild?Bereits im Juni 2017 ist das ZDF-Projekt "ZDI talents" unterFederführung des Kleinen Fernsehspiels an den Start gegangen. DieInitiative richtet sich an Amateure und Profis aus demWebvideobereich sowie online-affine Filmhochschüler. "So wie dasKleine Fernsehspiel die erste Adresse für den Filmnachwuchs ist, ist'ZDI talents' die erste Adresse für den Online-Nachwuchs", soRedaktionsleiterin Claudia Tronnier. "Nach den ersten fünf Monatenstehen bereits 50 Videos online. Die Qualität der beim monatlichenContest eingereichten Beiträge ist erfreulich und außerordentlichhoch."Das "ZDI talents"-Angebot wird kontinuierlich ausgebaut, so dassVideo-Creators unter einer Adresse umfassend mit nützlichen sowiezielgerichteten Informationen versorgt werden."ZDI talents" bietet jungen Video-Creators Unterstützung vonerfahrenen Machern aus dem Netz, von der großen Leinwand und aus demFernsehen. Unter https://www.zdf.de/filme/zdi-talents/sb-material/school-of-content-creation-zdi-talents-100.html besteht die Möglichkeit,den Profis aus TV, Film und Netz Fragen zu stellen. "ZDI talents"zeigt Wege, wie junge Content Creators mit dem ZDF zusammenarbeitenkönnen. Unter https://www.zdf.de/filme/zdi-talents/sb-material/first-steps-lerchenberg-zdi-talents-100.html erklären unter anderenRedakteur und Moderator Jo Schück und Regisseurin Neelesha Barthel,wie sie zum ZDF gekommen sind. Es werden Hospitationen und Praktika,Ausbildungen, duales Studium und Volontariat vorgestellt. Auch wo undwie Film- und Formatideen beim ZDF eingereicht werden können, isthier zu erfahren. Zum Beispiel, aber nicht nur, beim KleinenFernsehspiel.Beim monatlichen Video-Contest "Cash & Quote Award" wird derOnline-Nachwuchs mit 2000 Euro und einer Ausstrahlung auf demSendeplatz des Kleinen Fernsehspiels gefördert.Redaktionell betreut wird "ZDI talents" von der Redaktionsleiterindes Kleinen Fernsehspiels Claudia Tronnier sowie den RedakteurinnenLucia Haslauer (unter anderem verantwortlich für die Web-Serie"Familie Braun") und Milena Seyberth (unter anderem verantwortlichfür die ZDF-Sitcom "Lerchenberg" und verschiedene fiktionaleWebserien für FUNK wie beispielsweise "Hit & Run"). Alle stehen fürInterviews gerne zur Verfügung.https://talents.zdf.dehttps://youtube.com/ZDItalentshttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/ZDItalentsPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell