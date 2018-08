"ZDI talents - Die besten Webvideos des Jahres" im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Finale beim "Cash & Quote-Award": Innerhalb eines Jahres - vonJuni 2017 bis Juni 2018 - suchte ZDI talents jeden Monat diekreativsten Videomacher. Am Montag, 13. August 2018, 0.30 Uhr,präsentiert das ZDF alle zwölf Gewinnervideos, darunter auch dasVideo des "ZDI talent des Jahres". Diesem winkt einEntwicklungsauftrag vom ZDF in Höhe von 5000 Euro.Ein weiteres Highlight der Sendung sind Interviews, die dieZDI-Hosts Maike aka Vegas und Daniele Rizzo mit den Kreativen bei derArbeit führen. Sie fragen nach, räumen mit Vorurteilen auf undgewähren Einblicke in die Welt der Webvideos. Mit dabei: die YouTuberTomatolix, Jenny Winkler und Jonas Wuttke.https://talents.zdf.dehttps://youtube.com/ZDItalentshttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielhttp://instagram.com/ZDFmediathekAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/ZDItalentsPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell