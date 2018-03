Mainz (ots) -Jonas Wuttke gewinnt mit seinem Video "Bad Ideas - Was bedeutetErfolg?" den Cash & Quote Award des Monats März. Er erhält einPreisgeld von 2000 Euro, sein Video wird außerdem in diesem Sommerauf dem Sendeplatz des Kleinen Fernsehspiels im ZDF ausgestrahlt.Über die Vorauswahl der fünf besten Videos entschied die Jury, dieaus der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel, der ZDF-Redaktion derThriller-Serie "Bad Banks" sowie der "European Web Video Academy"bestand.Am heutigen Freitag, 30. März 2018, startet - zusammen mit derZDF-Redaktion der Kindernachrichten-Sendung "logo!", die täglich beiKiKA läuft - der nächste Cash & Quote Award. Unter dem Motto "HappyEnd - deine Idee für logo!" werden Alternativen zum "Wettertier"gesucht - seit langer Zeit eine feste Marke bei "logo!": Damit Kindernicht mit schlechten oder traurigen Nachrichten aus der Sendungverabschiedet werden, erzählen Tiere nach dem Wetter noch einen Witz.Eingereicht werden kann wie immer in jeder Form: egal ob gefilmteSzene, Animation oder Pitch vor der Kamera. Bis Donnerstag, 19. April2018, können alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Videos überhttps://talents.zdf.de hochladen.https://talents.zdf.dehttp://youtube.com/ZDItalentshttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/ZDItalentsPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell