ZDI talents: Jenny Winkler erhält 12. Cash & Quote Award (FOTO)

Jenny Winkler gewinnt mit ihrem Video "Meine wichtigste und besteEntscheidung" den Cash & Quote Award des Monats Mai, in dem sichalles um das Thema "Entscheidungen" drehte. Zusammen mit YouTuberinKiko suchte ZDI talents nach den wichtigsten Entscheidungen derCommunity. Um welche Entscheidungen ging es, und welche Auswirkungenhatten sie?Gewinnerin Jenny Winkler erhält ein Preisgeld von 2000 Euro, ihrVideo wird außerdem in diesem Sommer auf dem Sendeplatz des KleinenFernsehspiels am Montag, 13. August 2018, 0.05 Uhr, im ZDFausgestrahlt. Über die Vorauswahl der drei besten Videos entschieddie Jury, bestehend aus der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel,der YouTuberin Kiko sowie der "European Web Video Academy".Die Initiative von ZDI talents war für den Zeitraum von einem Jahrausgelegt und wird nach dem 12. Cash & Quote-Contest in derbisherigen Form nicht fortgeführt. Ein neues ZDF-Angebot für kreativeOnline-Talente ist derzeit in Planung.