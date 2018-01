Mainz (ots) -Jonas Wuttke ist von der Netz-Community zum "ZDI talents"-Gewinnerdes Cash & Quote Awards des Monats Dezember 2017 gewählt worden. Ererhält ein Preisgeld von 2000 Euro, sein Video "Lieblingsspiel" wirdaußerdem in diesem Jahr auf dem Sendeplatz des Kleinen Fernsehspielsim ZDF ausgestrahlt. Die Vorauswahl der fünf Besten traf die Jury,bestehend aus der Redaktion des "funk"-Formats "Game Two", derZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel sowie der "European Web VideoAcademy".ZDI talents sucht für den Cash & Quote Award des Monats Januar abFreitag, 5. Januar 2018, Ideen zum Thema "Mein 2018". Was sollkommen? Was soll gehen? Was wünscht ihr euch für dieses Jahr?Mitmachen kann man mit Video-Content in jeglicher Form: als Kurzfilm,journalistischer Beitrag, Sketch oder Statement vor der Kamera, alsAnimation und vieles mehr. Bis Donnerstag, 18. Januar 2018, könnenVideos über https://talents.zdf.de hochgeladen werden.https://talents.zdf.deYouTube: youtube.com/ZDItalentshttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/ZDItalentsPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell