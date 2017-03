Berlin (ots) - Mit Überraschung und Irritation reagiert diedeutsche Geflügelwirtschaft auf die an BundeslandwirtschaftsministerChristian Schmidt gerichtete Aufforderung seines niedersächsischenAmtskollegen Christian Meyer, sich noch während derAgrarministerkonferenz in dieser Woche auf ein Datum für den Ausstiegaus dem Töten männlicher Eintagsküken festzulegen. "Wann die derzeitin der Entwicklung befindlichen Verfahren zur Geschlechtsbestimmungim Ei praxisreif sein werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt niemandseriös vorhersagen - das wissen auch Bundesminister Schmidt undMinister Meyer", sagt Friedrich-Otto Ripke, Präsident desZentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft e. V. (ZDG).Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit warten derzeit noch auf denvon der Wissenschaft für den Sommer 2017 angekündigten Prototypen."Wir sind gespannt auf die vom Forscherteam erarbeitete Lösung -wissen aber zugleich, dass es vom Prototypen zur alltagstauglichenMaschine noch ein großer Schritt ist", warnt Ripke davor, in deröffentlichen Diskussion vorschnell von praxisreifen Lösungen zusprechen. Als "irreführend und wenig hilfreich" bezeichnet er indiesem Kontext die von Minister Meyer geforderte Festlegung auf einkonkretes Ausstiegsdatum.Praxisreife verlangt hohe Genauigkeit und ausreichendeGeschwindigkeitDie Entwicklung einer für den alltäglichen Brütereibetriebtragfähigen Alternative zum Kükentöten habe für die Wirtschaft hohePriorität, betont Ripke: "Wir begrüßen sehr, dass in Deutschlandintensiv und staatlich gefördert an Lösungen geforscht wird." Vonbesonderer Relevanz sei dabei, dass ein Verfahren tatsächlich schnelldie Praxisreife erlange, also im normalen Brütereibetrieb ohneProbleme sicher funktioniere. Als Voraussetzungen dafür nennt Ripkeeine möglichst hohe Genauigkeit von 95 Prozent oder mehr bei derGeschlechtsbestimmung, eine ausreichende Geschwindigkeit mit einerKapazität von beispielsweise 100.000 Eiern pro Tag und eineallenfalls geringfügig verminderte Schlupfrate der weiblichen Eierdurch das vorherige Öffnen zum Zwecke der Geschlechtsbestimmung. Undschließlich müsse es noch lieferfähige Hersteller geben, die dieseTechnik für den bundesweiten Einsatz zu einem bestimmten Stichtaganbieten können."Sorgfalt statt Eile - dann kann Deutschland weltweit Vorreitersein" Angesichts dieser noch zu erfüllenden Bedingungen mahnt Ripke:"Wir brauchen Realismus statt ideologisch geprägtes Wunschdenken,Sorgfalt statt Eile. Dann können wir bei der Vermeidung des uns allebetroffen machenden Kükentötens weltweit Vorreiter sein und einenMeilenstein zur globalen Nachahmung setzen."Pressekontakt:ZDG Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e. V.Christiane von AlemannClaire-Waldoff-Str. 7 | 10117 BerlinTel. 030 288831-40 | Fax 030 288831-50E-Mail: c.von-alemann@zdg-online.de | Internet: www.zdg-online.deOriginal-Content von: Zentralverband der Deutschen Gefl?gelwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell