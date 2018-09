ZDG begrüßt aktuelle OLG-Entscheidung: Stalleinbrüche durch Tierrechtler bleiben als Hausfriedensbruch strafbar

Berlin (ots) - Ausdrücklich begrüßt der ZDG Zentralverband derDeutschen Geflügelwirtschaft e. V. die aktuelle Entscheidung desOberlandesgerichts Stuttgart, wonach das Eindringen von Tierrechtlernin einen Putenstall als Hausfriedensbruch strafbar bleibt. "Wirfreuen uns sehr über diese klare Entscheidung, die eindeutigfesthält: Tierrechtler dürfen sich nicht über geltendes Rechthinwegsetzen", bewertet ZDG-Präsident Friedrich-Otto Ripke dieOLG-Entscheidung, die sich in letzter Instanz mit dem nächtlichenEindringen von Tierrechtlern in eine baden-württembergischePutenhaltung vom Mai 2015 befasst. Die Zurückweisung der Revisiondurch das Gericht lässt die Verurteilung der Tierrechtler wegenHausfriedensbruchs gem. § 123 Strafgesetzbuch rechtswirksam werden.Diese Entscheidung habe wichtige Signalwirkung und stärke diePosition aller tierhaltenden Betriebe in Deutschland, so Ripke: "Esist nunmehr höchstrichterlich festgehalten: Tierschutz ist eineAufgabe, die von Tierhaltern, Gesetzgeber und Veterinärämternwahrgenommen wird - und eben nicht von selbst ernanntenTierrechtlern. Für eine Rechtfertigung von Straftaten politischanders denkender Einzeltäter ist in unserem demokratischenRechtsstaat kein Raum."Die in einem radikalen Tierrechtsverein in Tübingen aktiven Täterhatten sich zusammengetan, um in mehrere Ställe mit Putenhaltung beiSchwäbisch Hall einzudringen und Videoaufnahmen für eine Kampagne undzur Weitergabe an Journalisten zu beschaffen. Bereits im ersten Stallkonnten sie von dem Landwirt gestellt und der Polizei übergebenwerden. Der betroffene Putenhalter, Mitglied im Verband, stellteStrafanzeige und wurde während des Strafverfahrens als Nebenklägervon Rechtsanwalt Dr. Walter Scheuerl aus dem Hamburger Büro derSozietät Graf von Westphalen vertreten.Nachdem die beiden Täter vom Amtsgericht Schwäbisch Hall und inder Berufungsinstanz auch vom Landgericht Heilbronn wegenHausfriedensbruchs (§ 123 StGB) verurteilt worden waren, verfolgteeiner der Täter das Verfahren auf dem Revisionsweg weiter - imErgebnis ohne Erfolg: In seinem Beschluss vom 4. September 2018(Aktenzeichen: 2 Rv 25 Ss 145/18) hat das OLG die Revision desTierrechtlers gegen seine Verurteilung wegen Hausfriedensbruchsverworfen. Damit ist die Verurteilung beider Tierrechtler nunmehrrechtskräftig. Das OLG Stuttgart hat betont, dass die Verurteilungdes Täters durch das Landgericht Heilbronn keinen Rechtsfehlerergeben hat. Eine klare Absage hat das Gericht damit jetzt auchhöchstrichterlich den Versuchen der Täter erteilt, ihr Eindringen inden Stall mit tierschutzpolitischen Zielen zu rechtfertigen oder zuentschuldigen.Pressekontakt:ZDG Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V.Christiane von AlemannClaire-Waldoff-Str. 7 | 10117 BerlinTel. 030 288831-40 | Fax 030 288831-50E-Mail: c.von-alemann@zdg-online.de | Internet: www.zdg-online.deOriginal-Content von: Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell