"ZDFzoom" über steigende Mieten und Spitzenrenditen (FOTO)

Mainz (ots) -Steigende Mieten und gleichzeitig wachsende Gewinne bei großenImmobilienkonzernen: Immer mehr Mieter machen ihrem Unmut Luft,jüngst protestierten 25.000 Menschen in Berlin. "ZDFzoom" berichtetam Mittwoch, 23. Mai 2018, 22.45 Uhr, über "Steigende Mieten undSpitzenrendite - Wer bändigt die Immobiliengiganten?"."ZDFzoom" hat aufgebrachte Mieter in ganz Deutschland getroffen.Ihre Kritik: Statt Immobilien regelmäßig instand zu halten, werdeteuer modernisiert und beispielweise in Fahrstühle, Balkone undWärmedämmung investiert. Doch das müssen die Bewohner über höhereMieten bezahlen. Denn jedes Jahr können über dieModernisierungsumlage elf Prozent der Investitionskosten auf dieKaltmiete aufgeschlagen werden, so sieht es das Gesetz vor. DieFolge: Mietsteigerungen im dreistelligen Euro-Bereich - für vieleMieter kaum zu stemmen. Davon profitierten vor allem dieImmobilienkonzerne, die kräftige Renditen an ihre Aktionäreweiterreichten, so die Kritik von Experten und Verbänden."ZDFzoom"-Reporter Detlef Schwarzer spricht mit Mietern, suchtAntworten bei der Politik, den beiden größten Immobilienkonzernen inDeutschland - Vonovia und Deutsche Wohnen - und befragtWirtschaftsexperten. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse stützen dieKritik der Mieter. Professor Stefan Kofner von der HochschuleZittau-Görlitz, einer der führenden Experten für Immobilienwirtschaftin Deutschland, hat Zahlen aus Mietverträgen nach Modernisierungenhochgerechnet. Sein Fazit: Für die Wohnungsunternehmen sei dieModernisierungsumlage wie eine Lizenz zum Gelddrucken, "der Dumme istder Mieter".