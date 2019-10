"ZDFzoom" über den "Streit um die Impfpflicht" (FOTO)

Mainz (ots) -Die Impfpflicht soll kommen - per Gesetz: Ab März 2020 sollenKinder nur noch in die Kita gehen dürfen, wenn sie gegen Maserngeimpft sind. Am Mittwoch, 16. Oktober 2019, 22.45 Uhr, berichtet"ZDFzoom" über den "Streit um die Impfpflicht".Weltweit steigen die Masern-Infektionen. Die WHO warnt vorImpfverweigerern. Um Masern auszurotten, müssten 95 Prozent derBevölkerung geimpft sein. Doch der Impfzwang ist umstritten.Impfgegner und verunsicherte Eltern wollen das Gesetz verhindern."ZDFzoom"-Autor Johan von Mirbach sucht nach Antworten auf die Frage:Impfpflicht - ja oder nein? Die Debatte ist aufgeheizt. Soaufgeheizt, dass sich manche Ärzte, die sich mit Impfgegnern anlegen,schützen müssen - wie David Bardens, der heute in Schweden wohnt.Wenn er Vorträge in Deutschland hält, benötigt er Personenschutz.Impfgegner behaupten, dass die Impfung gegen Masern gefährlichersei als die Krankheit selbst. Klaus Cichutek, Präsident desPaul-Ehrlich-Instituts, erforscht Nebenwirkungen von Impfstoffen undsetzt sich mit Falschbehauptungen auseinander: "Es gibt einigeStudien, die Fake News verbreiten. Dazu gehört beispielsweise, dassAutismus in Zusammenhang gebracht wurde mit einer bestimmten Impfung.Es war eine falsch aufgesetzte Studie. Trotzdem werden solcheseltenen Dinge immer wieder hervorgeholt, um Stimmung zu machen."Sein Institut arbeitet unabhängig von der Pharmaindustrie und kommtzum Ergebnis: "Impfstoffe gehören zu den sichersten Medikamenten, dieauf dem Markt sind."Masern können schwere Nebenwirkungen haben. Etwa jeder 1000.Masernpatient trägt sogar bleibende Schäden davon. Coskun Barutcusteckte sich mit acht Monaten mit Masern an - zu dem Zeitpunkt konnteer noch nicht geimpft werden. Jetzt ist er 18 und schwerbehindert. Erhat SSPE, eine Spätfolge der Masernerkrankung, bei der das Viruslangsam das Gehirn zerfrisst. Die Krankheit ist unheilbar undtödlich.Die Masern-Impfung ist wichtig - doch ist deshalb eine Impfpflichtrichtig? Auch viele Impf-Befürworter wollen keinen Zwang. Es zähledas Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit. Praktiker wie der ArztStephan Nolte befürchten eine Spaltung der Gesellschaft, undVerhaltensforscherin Cornelia Betsch stellte fest, dass bei einerImpfpflicht gegen Masern andere Impfungen zu kurz kommen."ZDFzoom" trifft Kritiker des neuen Impfgesetzes und konfrontiertBundesgesundheitsminister Jens Spahn mit den Argumenten der Gegner.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoom"ZDFzoom: Streit um die Impfpflicht" in der ZDFmediathek:https://kurz.zdf.de/PQ1IF/"ZDFzoom" in der ZDFmediathek: https://zoom.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell