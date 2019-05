"ZDFzoom" über "Europa im Umbruch" (FOTO)

Mainz (ots) -Steht Europa 30 Jahre nach dem Mauerfall wieder vor einerZeitenwende? "ZDFzoom. Europa im Umbruch - Was wurde aus Friede,Freude, Götterfunken?" geht dieser Frage am Mittwoch, 22. Mai 2019,22.45 Uhr, nach. "ZDFzoom"-Autor Kersten Schüßler reist von Polennach Portugal und erfährt: Das Vertrauen in die Eliten und dieZustimmung zur EU schwinden. In immer mehr Ländern wird die Nationals vermeintlich bessere Alternative entdeckt. Doch zu welchem Preis?Dort, wo vor 30 Jahren die Mauer fiel, wo Leonard Bernstein"Friede, Freude, Götterfunken" dirigierte und eine Zeitenwende fürEuropa angestimmt wurde, dominiert heute bei vielen eine nüchternewirtschaftliche Sichtweise. Europa ist schön, solange es sichwirtschaftlich lohnt. In vielen anderen Ländern sorgt das fürVerstimmung. Wenn Europa in der Krise steckt, wird der Nationalstaatwieder als die bessere Alternative gehandelt. Eine Million Polenleben in Großbritannien - noch. Viele von ihnen sind schon wiedergegangen, zurück ins arme Ostpolen, nach Bialystok etwa - dort, wodie Nationalisten der PiS die Rückkehrer begrüßen und nichts mehr zuspüren ist vom Traum von Europa.Auch in Villers-Cotterêts, 80 Kilometer nordöstlich von Paris, istEuropa kein Zauberwort. Dort stellt der EU-feindliche RassemblementNational die Mehrheit. Verloren sitzt der Vertreter derPro-Europäischen Macron-Bewegung "En Marche" in seinem Büro - seinPräsident Emmanuel Macron fordert einen europäischen Mindestlohn,mehr gemeinsame Projekte.Aus der Kabine des alten Riesenrads am Wiener Prater schaut derÖkonom Stephan Schulmeister in die Tiefe: Steht Europa am Abgrund?Der Brexit könne der erste Schritt sein zum Zerbrechen Europas.Scheitere der Euro, gar die EU, wäre das eine Katastrophe. "Eineuropäischer Wirtschaftskrieg wäre die Folge, das größte OpferDeutschland mit seiner Export-Abhängigkeit." Schulmeister fordertdagegen einen "New Deal" für Europa: weniger Sparpolitik, mehrInvestitionen in Infrastruktur, in gemeinsame europäische Projekte.In Portugal ist die Regierung ausgeschert aus dem Spardiktat,investiert, erhöht Löhne und hat Erfolg. Zwar sind Armut undArbeitsmigration weiterhin hoch, doch eines fehlt dort völlig:populistischer Protest. In Berlin nimmt man das überrascht zurKenntnis. Dabei ist das Signal politisch nicht so schwer zu verstehen- es hieße: "Ein neuer Aufbruch für Europa - dass Wohlstand bei allenMenschen ankommt." So steht es im Berliner Koalitionsvertrag.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoomPressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm/zdfzoom-europa-im-umbruch/"ZDFzoom" in der ZDFmediathek: https://zoom.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell