"ZDFzoom" über Corona, China und den Arzneimittelmarkt (FOTO)

Mainz (ots) - Eine drohende Corona-Pandemie könnte zu großen Engpässen vonlebensnotwendigen Medikamenten führen. Was lässt sich in Deutschland gegenPillennotstand tun? Dieser Frage geht am Mittwoch, 11. März 2020, 22.50 Uhr, die"ZDFzoom"-Dokumentation "Mangelware Medizin? - Corona, China und derArzneimittelmarkt" nach.Seit Jahren steigt die Zahl der nicht lieferbaren Medikamente in Deutschland unddie Abhängigkeit von Produzenten in China oder Indien. "ZDFzoom"-ReporterMichael Mueller berichtet über Lieferengpässe und den Preiskampf auf demdeutschen Arzneimittelmarkt.Deutschland war als Produktionsstandort von Arzneimitteln einmal die sogenannteApotheke der Welt. Heute herrscht in deutschen Apotheken Mangel. Mehr als 250Lieferengpässe für Medikamente listet das Bundesinstitut für Arzneimittel undMedizinprodukte im Durchschnitt auf. Und das erfasst nur dieLieferschwierigkeiten, die von den Pharmaunternehmen gemeldet werden. Im Zentrumder Auseinandersetzung steht der Preiskampf auf dem deutschen Arzneimittelmarktzwischen Krankenkassen und Pharmaindustrie und die daraus resultierendeAbhängigkeit von Billiglohnländern wie China und Indien.In aktuellen Krisen wie dem Ausbruch des neuartigen Corona-Virus verschärft sichdie Lage auf dem deutschen und europäischen Arzneimittelmarkt, vor allem für diePharmakonzerne, die von der Wirkstoffproduktion in Asien abhängig sind. Es gibtzum Beispiel heute in Europa fast keine Antibiotika-Produktion mehr. Wenn "wiejetzt aufgrund des Corona-Virus die Lieferwege gestört sind, dann hat dasunmittelbare Konsequenzen", sagt Christoph Stoller, Generalmanager vonTeva/Ratiopharm in Deutschland und Österreich. Und dann werden ausLieferengpässen irgendwann Versorgungsengpässe.Die Politik hat das Problem zwar erkannt: Bundesgesundheitsminister Jens Spahnwill eine Meldepflicht für drohende Lieferengpässe einführen und die Unternehmenim Notfall dazu zwingen, größere Vorräte anzulegen. Doch die Lösung scheintkomplizierter: Anlässlich der aktuellen globalen Krise beratenGesundheitsminister und Expertinnen in Brüssel, was jetzt zu tun ist. Mittel-und langfristig kann man der Abhängigkeit von Billiglohnländern nur begegnen,wenn wieder mehr Wirkstoffproduktionen nach Europa geholt werden. Doch das "wirdmindestens zehn Jahre dauern, wenn wir es jetzt beschließen", sagtPharma-Expertin Prof. Ulrike Holzgrabe.