"ZDFzoom": Was tun bei Hetze im Netz? (FOTO)

Mainz (ots) -Im Internet lassen sich Lügen und Drohungen mit einem Klickverbreiten. Was einmal im Netz steht, ist schwer zu löschen, dieOpfer sind meist hilflos. Und die Folgen in der realen Welt könnendramatisch sein - von Selbstmord bis zu Gewalt. Die Strafverfolgungim weltweiten Netz ist äußerst mühsam. Gesellschaft und Politikreagieren zwar mittlerweile - doch schützen schärfere Gesetzewirklich? "ZDFzoom" geht am Mittwoch, 30. Mai 2018, 22.45 Uhr, derFrage nach: "Mächtige Täter, hilflose Opfer? - Was tun bei Hetze imNetz?"Die sozialen Netze sind voller Beleidigungen. Monatelang wurde der13-jährige Keanu-Joël Horn im Netz beschimpft und vonKlassenkameraden gemobbt. Er hatte keine Designerkleidung und wog einpaar Kilo zu viel. Der Junge hielt die ständigen Angriffe im Netzschließlich nicht mehr aus und nahm sich das Leben. Seine Mutter willerreichen, dass sich nicht wiederholt, was ihrem Sohn zugestoßen ist.Sie engagiert sich für eine Gesetzesänderung in Österreich, um dieTäter nicht davonkommen zu lassen.Der Fall von Keanu-Joël zeigt, wie gnadenlos Menschen im Internetagieren. In der Anonymität lässt es sich leicht mit dem Finger aufandere zeigen, können Lügen schnell verbreitet und mit einem "Like"unterstützt werden. Viele Politiker und Prominente erleben täglich,wie aggressiv die sogenannten "Hater" mit ihrem Hass agieren. Vomdummen Witz zur strafbaren Handlung ist es oft nicht mehr weit. Immermehr Täter trauen sich mittlerweile, ihre Äußerungen unter ihremKlarnamen zu verbreiten. Viele sehen sich als politische Aufklärerund fühlen sich als "Wahrheitspfleger", selbst wenn sie "Fake-News",Hass und Hetze verbreiten. Die "ZDFzoom"-Dokumentation lässt Opferund Täter zu Wort kommen und zeigt die Möglichkeiten einerStrafverfolgung für Hetze im Netz auf.