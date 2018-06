"ZDFzoom": Die Todesliste des NSU (FOTO)

Mainz (ots) -Im Brandschutt der Wohnung von Beate Zschäpe fand die Polizei eineumfangreiche Adresssammlung, die später unter dem Namen "10.000erListe" oder "Todesliste des NSU" in den Ermittlungsakten erwähntwird. Experten sind überzeugt: Der NSU plante weitaus mehr Attentateund muss Helfer gehabt haben. Am Mittwoch, 20. Juni 2018, 22.45 Uhr,berichtet "ZDFzoom" über "Die Todesliste des NSU - Deutschland imVisier rechter Terroristen".Der NSU-Prozess gegen Beate Zschäpe und vier Mitangeklagte läuftin München seit mittlerweile fünf Jahren. Doch bis heute istungeklärt, was es mit dieser Liste auf sich hat. Und vor allen Dingenist eine Frage bis heute nicht beantwortet: Wer hat dieseumfangreiche Liste erstellt?Anwälte der Opfer und auch Politiker aus demUntersuchungsausschuss bezweifeln, dass diese Liste allein von denverstorbenen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlosgeschrieben wurde. Vielmehr glauben sie, dass die NSU eine Vielzahlvon Helfern gehabt haben muss.Opferanwalt Yavus Narin geht mit den Ermittlungsbehörden hart insGericht: "Wir wissen weder, wie groß der NSU war, noch wissen wir,wer den NSU unterstützt hat. Und viele Fragen hätten die Behördendurch anständige kriminalistische Arbeit und durch wenigerBorniertheit lösen und erklären können."Auch Opferanwalt Sebastian Scharmer erhebt Vorwürfe: "Wir wissenvon keinen gezielten Vernehmungen, von keinen gezielten Ermittlungen,die das Netzwerk NSU hätten erhellen sollen." Nach Ansicht vielerExperten ist der NSU-Komplex noch lange nicht ausermittelt.https://presseportal.zdf.de/pm/zdfzoom-1/https://zoom.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoomPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell